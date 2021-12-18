Formula 1'de sezon sonu ödül töreni Paris'te yapıldı. Lewis Hamilton ve Mercedes takım patronu Toto Wolff, Abu Dhabi Grand Prix'sini protesto etmek için geceye katılmadı.

F1 kurallarına göre şampiyonadaki en iyi üç sürücünün törene dahil olması gerekmektedir.

- Yeni FIA Başkanı ne söyledi?

12 yıllık başkanlık dönemi sona eren Jean Todt'un yerine göreve gelen FIA'nın yeni başkanı Muhammed Ben Sulayem, olası ceza hakkında konuştu.

"Bir ihlal varsa, bunda af yoktur" diyen Ben Sulayem, "Lewis'in yaşananlardan dolayı üzgün ve kırgın olduğunu biliyorum. Buna karşın FIA Galası'na katılmayarak kuralları çiğneyip çiğnemediğini araştırmamız gerekiyor. Affetmek her zaman vardır ancak bir ihlal varsa, kural kuraldır." ifadelerini kullandı.

Toto Wolff ise Perşembe günü yaptığı açıklamada, Hamilton'ın Abu Dhabi'deki olaylardan sonra hayal kırıklığına uğradığını ve yedi şampiyonluğu bulunan pilotun gelecek yıl Formula 1'de olup olmayacağını garanti edemediğini söyledi.

FIA, yarışı çevreleyen tartışmaların F1'in imajını zedelediğini kabul etti.

F1'in 2008'den beri yasama organı olan FIA Dünya Konseyi üyesi olan 60 yaşındaki eski ralli pilotu Ben Sulayem, "Kuralları inceleyeceğiz ve gelecekte böyle bir durum olursa anında çözüm bulacağımızdan emin olacağız. Geliştirmemiz gereken çok fazla alan var." dedi.

- Max Verstappen ne söyledi?

Red Bull'un Hollandalı pilotu sezonun son yarışının son turunda ulaştığı şampiyonluğun ardından gururluydu.

"Ne sezondu ama. Şampiyonluğun son yarışa, son tura kalacağını söyleseler heralde kalp krizi geçirirdim. Ne kadar şanslıyım ki, kariyerim boyunca yakın arkadaşlarım, kız arkadaşım, ailem, özellikle de babam hep yanımdaydı. Her zaman daha başarılı olmak için mücadele etmeye devam edeceğim."

Kaynak: Ntv Spor