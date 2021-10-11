Türkiye'de 9 yıllık aranın ardından üst üste 2 sene boyunca 2 yarış yapıldı. İstanbul Park'ta yapılan organizasyonlar kusursuz bir şekilde tamamlandı. Ancak bu 2 yarışın ortak özelliği, tamamen geçici olmasıydı. 2005-2011 yılları arasında ev sahipliği yaptığımız Formula 1'e şimdi de yeniden kalıcı olarak girmeyi hedefliyoruz. İlk etapta 10 yıllık sözleşmenin imzalanma ihtimali bulunuyor.

İntercity İstanbul Park Genel Müdürü Sadi Hezber de konuyla ilgili olarak FANATİK'e şunları söyledi:

"F1 Yönetimi, İntercity İstanbul Park içerisinde olmaktan çok mutlu. Buranın sahip olduğu imkanlara baktığımızda; geliş-gidiş, konaklama, takımlara sunulan imkanlar üst düzey. Takvimde popülerlik seviyesi yüksek olan ülkelerden biriyiz."

'Görüşmeler olumlu devam ediyor'

"Öyle olunca onlar da gelmek istiyorlar buraya. Şimdi de önümüzde ilk etapta 10 yıllık sözleşmenin imzalanması konusu var. Görüşmeler olumlu devam ediyor.Umuyoruz ki uzun vadeli bir anlaşma sağlanır ve artık takvimde kalıcı yarışlardan bir tanesi olmayı başarırız. Bu konuda yoğun bir şekilde çabalarımız sürüyor. Özellikle en büyük avantajımız, pilotların bu piste duyduğu sevgi. Burada olmaktan ötürü gerçekten keyif alıyorlar. En kısa zaman içerisinde devam eden sözleşme görüşmeleri hakkında gerekli bilgilendirmeleri yapacağız."