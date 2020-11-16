Yaklaşık 10 gündür İstanbul Park'ta gerçekleşen Formula 1 için tüm Türkiye nefeslerini tutmuş bu yarışı beklemişti. Bu yarışın sıralama turlarındaki hava koşulları ve bu turdaki gelişmeler de büyük heyecan yaratmıştı.

Dün ise beklenen yarış İstanbul Park'ta gerçekleşti. Formula 1 Türkiye Gran Prix yarışında kazanan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton oldu. Hamilton, Ferrari efsanesi Michael Schumacher'in 'en fazla şampiyonluk yaşayan pilot' rekoruna ortak oldu.

Dünkü yarışta yaşanan bir detay da, yarışın damalı bayrağıydı. Damalı bayrakğa bazı markalar ve kişiler belli bir sponsorluk ücreti ödeyerek isimlerini yazdırdı. Önemli bir tarihe tanıklık eden bu bayrak ilerleyen tarihlerde açık artırma ile satışa çıkarılacak.

Gerçekleşecek olan satıştan gelecek gelirin ise yardım kuruluşlarına bağışlanacağı öğrenildi.