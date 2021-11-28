MENÜ

Formula 1'in acı günü! Williams'ın kurucusu Sir Frank Williams hayatını kaybetti

Formula 1'in efsane takım patronlarından ve aynı zamanda Williams'ın kurucusu olan Sir Frank Williams hayatını kaybetti.

28 Kasım 2021, Pazar 18:03 Son Güncelleme:
- A +
Formula 1'in acı günü! Williams'ın kurucusu Sir Frank Williams hayatını kaybetti

Formula 1 ekiplerinden Williams'ın kurucusu olan Sir Frank Williams, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Takımdan yapılan açıklamada "Williams ailesi adına, Williams Racing'in Kurucusu ve Eski Takım Patronu Sir Frank Williams'ın 79 yaşında vefat ettiğini açıklamaktan büyük bir üzüntü duyuyoruz." ifadeleri yer aldı.

Cuma günü hastaneye kaldırılan efsane ismin bugün hayata gözlerini yumduğu belirtildi.

Sir Frank Williams, uzun yıllar boyunca kurucusu olduğu Williams'ın takım patronluğunu üstlenmiş ve Williams'ı, Formula 1 tarihinin en başarılı takımları arasına sokmayı başarmıştı.


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...