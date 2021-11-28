Formula 1 ekiplerinden Williams'ın kurucusu olan Sir Frank Williams, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Takımdan yapılan açıklamada "Williams ailesi adına, Williams Racing'in Kurucusu ve Eski Takım Patronu Sir Frank Williams'ın 79 yaşında vefat ettiğini açıklamaktan büyük bir üzüntü duyuyoruz." ifadeleri yer aldı.

Cuma günü hastaneye kaldırılan efsane ismin bugün hayata gözlerini yumduğu belirtildi.

Sir Frank Williams, uzun yıllar boyunca kurucusu olduğu Williams'ın takım patronluğunu üstlenmiş ve Williams'ı, Formula 1 tarihinin en başarılı takımları arasına sokmayı başarmıştı.



