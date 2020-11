İntercity İstanbul Park'ta 9 yıl aradan sonra ülkemize geri dönen Formula 1 heyecanı önceki gün, antrenman seansları ile başladı. İlk 3 antrenman seansında zirvede RedBull pilotu Max Verstappen vardı. Dün ise sıralamala turlarında soğuk hava, yoğun pist koşullarının yanına yağmur da eklenince pistte kartlar yeniden dağıldı. Ortaya tam bir heyecan fırtınası çıktı. İlk sıralama seansında bir kez yağmur nedeniyle bir kez de Haas pilotu Grosjean'ın kazası nedeniyle seans Kırmızı Bayrak ile durduruldu. Q1 seansı sona erdiğinde veda eden isimler Magnussen (Haas), Kvyat (AlphaTauri), Russell (Williams), Grosjean (Haas) ve Latifi (Williams) oldu.

Ferrariler Q2'de veda etti

Bu sezon dibe vuran Ferrari'nin 2 pilotu Charles Leclerc ve Sebastian Vettel, Q2'de elenmekten kurtulamadı. Ayrıca Norris (Mclaren), Sainz (McLaren) ve Gasly (AlphaTauri), pole pozisyonun sahibinin belli olacağı son 10 pilot arasına, Q3'e kalamadı. Q3'te ise heyecan fırtınası vardı, büyük sürprizler yaşandı. Pole pozisyonunu Racing Point'ten Lance Stroll aldı. Stroll, kariyerinin ilk pole pozisyonunu elde ederek tarihi anlar yaşadı. Takım arkadaşı Perez ise 3. sıradaydı. 3 antrenman seansında zirveyi alan Verstappen, 2. sırayı kaptı.

En büyük sürpriz Mercedes'ten

Lastikleri çalıştıran takımların başarılı olduğu İstanbul Park'ta, sezonu domine eden Mercedes büyük şok yaşad. Lewis Hamilton, 6., takım arkadaşı Valtteri Bottas ise 9. oldu. Bu arada Hamilton, bugün kariyerindeki 7. şampiyonluk için piste çıkacak. Britanyalı sürücü, yarışı Bottas'ın önünde bitirirse şampiyon olacak. Aksi bir durumda ise yarış sonunda Hamilton, Bottas'tan 8 puan az almazsa yine şampiyon olacak.

Mini yorum (Mertcan Polat)

Bu kadar şikayete gerek var mı?

Antrenman seanslarında iyi sonuçlar elde eden takımlar, durumdan şikayet etmedi, istediğini alamayanlar tepkiliydi. Sıralamalarda da durum aynıydı. Pole pozisyonunu alan Stroll, "İstanbul'u çok seviyorum. Buraya hastayım" açıklamasını yaptı. Yani pole pozisyonunu kim alırsa alsın sonuç değişmeyecekti. Burada kazanan zaten İstanbul'un hastası olacaktı. Birçok isim şikayet etti ama Hamilton'ın pistin yeniden asfaltlanmasıyla ilgili açıklamaları skandaldı. Her şeye rağmen koşullar zordu, kabul. Ama her türlü şov organizasyonunda maharetlerini sergileyen pilotlar işler zorlaştığında neden böyleydi? Her şey bir yana zor koşullar altında F1 severlerin çok zevk aldığı bir organizasyon oldu.