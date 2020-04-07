Formula 1’de Williams, pilotlarının maaşlarını yüzde 20 düşürdü

Formula 1 takımlarından Williams, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu olumsuz ekonomik şartlar nedeniyle pilotları George Russell ve Nicholas Latifi’nin maaşlarını yüzde 20 düşürdü.

07 Nisan 2020, Salı 12:36 Son Güncelleme:
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Formula 1’de Williams, pilotlarının maaşlarını yüzde 20 düşürdü

Williams’ın internet sitesinden yapılan açıklamada, takımın üst yönetimi ve pilotlarının maaşlarında 1 Nisan’dan itibaren yüzde 20 indirim yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca bazı çalışanların mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz izne gönderildiği kaydedildi.

AA

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