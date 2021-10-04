Bu sezon büyük bir şampiyonluk mücadelesi içine giren Mercedes'ten Lewis Hamilton ve Red Bull'dan Max Verstappen kozlarını bu sefer İstanbul'da Türkiye GP'de paylaşacaklar.

Formula 1 araçları ilk olarak 8 Ekim tarihinde 1. ve 2. antrenman turları ile piste çıkacaklar. 9 Ekim tarihinde 3. antrenman seansı ve sıralama turları gerçekleştirilecek. Formula 1 severlerin büyük bir heyecanla beklediği büyük yarış ise 10 Ekim'de yapılacak.

Sezonun en iyi yarışı

Geçtiğimiz sezon pandemi şartları nedeniyle yapılamayan yarışlar yerine, 9 senenin ardından takvimde kendine yer bulan ve sezonun en heyecanlı yarışlarından birine sahne olan Türkiye GP, taraftarlar tarafından sezonun en iyi yarışı seçilmişti. Ancak Covid tedbirleri kapsamında bu muhteşem yarış seyircisiz gerçekleşmişti.

Bu sezon ise Türkiye GP, misafirlerine kapılarını açacak. İstanbul Park'da yarışa büyük ilginin olması bekleniyor.

Daha yumuşak lastikler

Geçen sezon yeni dökülen asfalt nedeniyle düşük yol tutuşuna sahip olan pistte sürücüler zorlu anlar yaşamışlardı. F1'in lastik tedarikçisi Pirelli, geçen sezon olanlar nedeniyle bu yarışa daha yumuşak lastikler getirecek. İtalyan üretici Türkiye GP'de C2, C3 ve C4 lastiklerini takımlara verecek.

Lewis Hamilton'ın tarihi zaferi

Geçtiğimiz sezon ülkemizde gerçekleşen yarış tarihi anlara da sahne olmuştu. Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton kusursuza yakın bir performans ile damalı bayrağı ilk sırada geçerek şampiyonluğunu ilan etmişti ve F1'in en büyük efsanelerinden Michael Schumacher'in otoriteler tarafından senelerce kırılamaz dedikleri 7 şampiyonluk rekorunu egale etmeyi başarmıştı.

Bu sezon 8. şampiyonluğunu kovalayan Lewis Hamilton'ın işi, daha önceki senelere kıyasla daha zor. Red Bull'un genç yıldızı Max Verstappen de Hamilton ile şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak yer alıyor.

Takımlar sıralamasında Mercedes üstünlüğü

Takımlar sıralamasında Mercedes 397.5 puan ile 1. sırada yer alırken en bu sezonki en büyük rakibi Red Bull, 364.5 puanla 2. sırada yer alıyor. İngiliz ekip McLaren ise 234 puanla 3. sırada.

Puan farkı yalnızca 2

Pilotlar klasmanında ise daha yakın bir mücadele söz konusu. Son şampiyon ve Türkiye GP'nin son galibi Lewis Hamilton 246.5 puan ile zirvede yer alırken Hollandalı Max Verstappen ise yalnızca 2 puan geride.





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