Birkaç ay öncesinde Formula 1, Türkiye'ye yeniden geri dönerken, seyahat yasakları nedeniyle organizasyon iptal edilmişti. Ancak koronavirüs salgınında katedilen yol sonrasında geçtiğimiz günlerde Formula 1'de, Türkiye ayağının yapılması kararı alınmıştı. Bu anlamda dünyanın en iyi pilotları, 1-3 Ekim tarihleri arasında İntercity İstanbul Park'ta hünerlerini sergileyecek. Yarışseverlerin en çok merak ettiği konulardan bir tanesi ise biletlerin ne zaman satışa çıkacağıydı. Önceki gün de Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklama doğrultusunda yarışın seyircili olacağı kesinleşti. Hâl böyle olunca İstanbul Park'tan alınan bilgiye göre, biletlerle ilgili resmi duyurunun kısa bir süre içerisinde yapılacağı öğrenildi.

Tam kapasite olabilir

Bu doğrultuda çok yüksek bir ihtimalle yarışın tam kapasite ile düzenlenebileceği bilgisine ulaşıldı. Öte yandan fiyatlarla ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı. Ayrıca Formula 1'de, sezonun 9. yarışında heyecan, pazar günü Avusturya'da yaşanacak.