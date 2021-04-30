Formula 1’de Türkiye dönemi başlıyor

Yarışseverler, 9 yıl boyunca organizasyonun geri dönmesini bekledi. Geçen yıl pandemi şartları doğrultusunda yarış yapamayan ülkelerin yerine yenileri eklendi, bunlardan bir tanesi Türkiye oldu. İstanbul Park, bu yıl da dev organizasyona ev sahipliği yapacak. Kanada yerine Türkiye eklenirken, müthiş heyecan 11-13 Haziran tarihleri arasında yaşanacak. Ancak Türkiye'nin hedefi bu kez çok daha farklı. İntercity İstanbul Park işletmecisi Vural Ak önceki gün, "Tüm dünyanın içinde olduğu bu zor dönemde gerçekleştirdiğimiz bu anlaşma, Türkiye için uzun süreli bir sözleşmenin de habercisi niteliğindedir" açıklamasını yapmıştı.

F1 Yönetimi sıcak bakıyor

Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda Türkiye'nin, F1 içerisinde artık 'Geçici' değil 'Kalıcı' bir rol üstlenmesi bekleniyor. Bu doğrultuda F1 Yönetimi ve Türkiye arasında yarıştan sonra uzun vadeli kontrat girişimleri başlayacak. Bu sözleşmenin 5 yıllık olmasının beklendiği ve F1 Yönetimi'nin konuya sıcak baktığı belirtildi.

Mertcan Polat



