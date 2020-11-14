İstanbul Park'ta 9 yıl sonra ilk kez Formula 1 araçları sahne aldı. Günün ilk antrenman seansında pilotlar, uzun süredir burada yarış yapılmaması nedeniyle pist koşullarının nasıl olacağını bilmiyordu. İlk seansta tüm pilotlar, pist koşulları nedeniyle arkadan kayma yaşarken, pist üzerinde kalmakta çok zorlandı. Zeminin ıslak olması da pilotları bir hayli zorlarken, ilk seansta maksimum performans ile tur atabilen isim yoktu. Bu bölümde zirve RedBull'dan Max Verstappen'in oldu.

'Drift şehri'

Zorlu koşullarla ile ilgili Williams pilotu Latifi, "İlk seans çok eğlenceliydi. Drift şehri gibiydi" dedi. İkinci antrenman turlarında ise pist koşulları yine zorlayıcıydı ancak tur zamanları da beklenen seviyeye gelmeye başladı. Bu seansta araçlar hızlansa da pilotlar, lastiklerin bir türlü yol tutuşu kazanamamasından dolayı şikayetçiydi. Her şeye rağmen RedBull'un yıldızı Max Verstappen, ikinci seansı da zirvede tamamladı.

‘Asfalt atılacağını bilmiyorduk'

İstanbul Park'ta antrenman seanslarında pilotlar adeta bir buz pistinde gibiydi. F1'in resmi lastik üretcisi Mario İsola, Türkiye'ye en sert lastik hamurlarını getirdiklerini belirterek, "Türkiye Grand Prix'sine getireceğimiz lastikleri seçerken Türkiye'deki piste yeni bir asfalt atılacağını bilmiyorduk. Yine de yol tutuşun hafta sonu boyunca gelişeceğinden şüphemiz yok. Yağmur yağarsa sürüş çok daha zor olacak" dedi.

Orta hamur 10 turda bitti!

Formula 1'de yumuşak (Kısa ömürlü ve hızlı), orta (Standart), sert (Uzun ömürlü ve daha yavaş) olmak üzere 3 çeşit lastik var. İstanbul Park'ta gördüğümüz şey ise normalde 20-25 tur dayanan orta hamurun 10 tur içerisinde tükenme noktasına gelmesi oldu. 9 sene önce yapılan yarışın ardından koşulların çok değiştiği gözlemlendi. Bu yüzden yarış içerisinde doğru lastik seçimlerini yapan takımlar, avantaj sağlayacak.

'Gerçek bir pist'

RedBull takım patronu Christian Horner, İstanbul Park'ta ilk günün ardından, "Tahminler hafta sonunun daha soğuk olabileceğini gösteriyor ve her şey lastikleri nasıl ısıtacağımıza bağlı olacak. Her şeye rağmen bu, gerçek bir yarış pisti!" dedi.

Seidi: Görmeye çalıştık

McLaren Takım Patronu Andreas Seidl, İstanbul Park hakkında, "Mevcut koşullar altında tutuşu artırmanın mümkün olup olmayacağını veya zamanla her şeyin normale yaklaşıp yaklaşmayacağını görmeye çalıştık" yorumunu yaptı.

8. virajı dönemediler!

İstanbul Park'ın meşhur 8. virajının tam gaz dönüleceği konuşuluyordu. Üst üste 4 kez sola dönülen bölümde pilotlar bir hayli zorlandı. Arkadan kayma yaşayan sürücüler, gaza basmaktan çekindi. Yarış içerisinde 8. virajda pilotların 5G kuvvete maruz kalması bekleniyor.