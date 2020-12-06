Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonunda bitimine son iki yarış kala Hamilton şoku yaşanıyor.

Ajansspor'un haberine göre Formula 1'de Mercedes'in pilotlar klasmanı lideri Hamilton, sezonu kapatabilir. Sezonun 14. yarışı olan Türkiye Grand Prix'siyle kariyerinin 7. şampiyonluğunu ilan eden Hamilton, Sakhir GP öncesi Covid-19 testi yaptı. Yapılan test sonucu pozitif çıkan Hamilton, pazartesinden itibaren tedavi sürecine girdi. Sağlık durumu gün geçtikçe ilerleyen Büyük Britanyalı pilotun durumu hakkında Mercedes patronu Toto Wolff açıklama yaptı.

Wolff "Hamilton'ın geri dönmesi çok pozitif bir gelişme olur. Kendisini şu an pek iyi hissetmiyor" ifadelerini kullandı.

Mercedes, Hamilton'la yeni sözleşme yapacak mı?

Dünyanın en çok şampiyonluk unvanını elinde bulunduran Hamilton, henüz takımı Mercedes AMG ile yeni sözleşme imzalamadı. Takım patronu Toto Wolff ise Hamilton'la yeni bir sözleşme imzalamak için Formula 1 sezonun son yarışı sonrasına aksayabileceğini ifade etti.

Hamilton, köşeye mi sıkıştırılmak isteniyor?

Hamilton'ın Mercedes'le olan mevcut anlaşması sene sonunda bitecekken, hala yeni sözleşme yapılmaması Hamilton'ın köşeye sıkıştırılmaya çalışıldığı iddia etti. Mercedes patronu Toto Wolff ise bu iddialar karşısında, yeni sözleşme görüşmelerinde köşeye sıkıştığı iddialarını yalanladı ve iki taraf arasında iyi bir denge olduğunu söyledi.

Wolff, "Bu konuda bir tarih vermek istemiyorum çünkü bunu verirsem, herkes bir şeyler soracak açıklamasında bulundu.