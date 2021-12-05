Formula 1 GP Suudi Arabistan Grand Prix'i unutulmaz anlara sahne oldu, şampiyonluk yarışı son yarışa kaldı. Yarışın 38. turunda şampiyonluk için başa baş mücadele eden Hamilton ile Verstappen çarpışırken Hollandalı pilota pist sınırlarını ihlal edip kendine avantaj sağladığı için beş saniye ceza verildi. 43. turda pist üzerinde geçip yarışın liderliğine oturan Hamilton, Suudi Arabistan GP'sini kazandı ve şampiyonluk sezonun son yarışına kaldı. Verstappen ise 2. sırada kaldı. Son yarışa Lewis Hamilton ve Max Verstappen 369.5 puanla eşit girdi, Formula 1 tutkunları google aramalarına başladı: Formula 1'de şampiyon kim olacak? Hamilton mı, Verstappen mi? Son yarış ne zaman? İşte detaylar...

Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix'i ne zaman?

Formula 1'de sezonun final yarışı Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de yapılacak.12 Aralık Pazar günü TSİ 16.00’da başlayacak olan Abu Dhabi Grand Prix'i S Sport'tan naklen yayınlanacak.

Suudi Arabistan Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar:

1. Max Verstappen (Hollanda): 369,5 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 369,5 puan

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 218

4. Sergio Perez (Meksika): 190

5. Charles Leclerc (Monako): 158

Takımlar

1. Mercedes 587,5

2. Red Bull: 559,5

3. Ferrari: 307,5

4. McLaren: 269

5. Alpine: 149

Max Verstappen: Hamilton beni geçmek istemediği için çarpıştık!

Yarış sonrası konuşan Max Verstappen, Hamilton'ın kendisini geçmek istemediği çarpıştıklarını vurguladı ve ''Bu spor , yarışmaktan ziyade cezaların sporu olmaya başladı. Şu anki hali, benim için Formula 1 değil. Yaşanan olaylarla ilgili kararlara tamamen katılmıyorum fakat olan oldu. Yavaşladım ve Hamilton'a yer verdim. Sağa çekildim ama Hamilton beni geçmek istemediği için çarpıştık. Orada ne olduğunu anlayamıyorum.'' dedi.

Lewis Hamilton: Neden sertçe frene bastığını anlamadım

Verstappen'in neden bir anda sertçe frene bastığını anlamadığını dile getiren ve bu nedenle Hollandalı pilota çarptığını vurgulayan Hamilton ise, "Uzun yıllardır yarışıyorum ama bu yarış gerçekten çok zordu. Tecrübemi de kullanarak mantık çerçevesinde olabildiğince sert olmaya çalıştım. Zordu ama takım olarak başarıya ulaştık." diye konuştu.