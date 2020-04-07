Formula 1’de Racing Point, pilotlarının maaşlarını düşürecek

Formula 1 takımlarından Racing Point, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu olumsuz ekonomik şartlar nedeniyle pilotları Sergio Perez ve Lance Stroll’un maaşlarını düşürecek.

07 Nisan 2020, Salı 16:36 Son Güncelleme:
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Formula 1’de Racing Point, pilotlarının maaşlarını düşürecek

Formula 1’in internet sitesine açıklama yapan bir Racing Point sorumlusu, "Bazı personelimizi geçici olarak ücretsiz izne göndereceğiz, pilotlarımız ise maaşlarında gönüllü kesintiye gidecek." ifadesini kullandı.

Daha önce McLaren ve Williams takımları, sürücülerinin maaşlarını düşereceğini açıklamıştı.

Salgın nedeniyle Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda Avustralya, Bahreyn, Vietnam, Çin, İspanya, Hollanda ve Azerbaycan’daki etaplar ertelenmiş, Monaco’daki yarış ise iptal edilmişti.

AA

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