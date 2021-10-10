Formula 1’de Türkiye Grand Prix’sinin ardından pilotlar klasmanında Red Bull pilotu Max Verstappen, takımlar klasmanında ise Mercedes ilk sırada yer aldı. Şampiyonluk mücadelesi verdiği Mercedes pilotu Lewis Hamilton’ın 2 puan gerisinde İstanbul’a gelen Hollandalı Verstappen, rakibinin 6 puan önünde Türkiye’den ayrıldı.
İstanbul’daki yarış sonrası pilotlar sıralaması şöyle oluştu:
Sürücü Takım Puan
1 Max Verstappen Red Bull 262.5
2 Lewis Hamilton Mercedes 256.5
3 Valtteri Bottas Mercedes 177
4 Lando Norris McLaren 145
5 Sergio Perez Red Bull 135
6 Carlos Sainz Ferrari 116.5
7 Charles Leclerc Ferrari 116
8 Daniel Ricciardo McLaren 95
9 Pierre Gasly AlphaTauri 74
10 Fernando Alonso Alpine 58
11 Esteban Ocon Alpine 46
12 Sebastian Vettel Aston Martin 35
13 Lance Stroll Aston Martin 26
14 Yuki Tsunoda AlphaTauri 18
15 George Russell Williams 16
16 Nicholas Latifi Williams 7
17 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 6
18 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1
19 Mick Schumacher Haas -
20 Robert Kubica Alfa Romeo -
21 Nikita Mazepin Haas -
Takımlar klasmanı Takım Puan
1 Mercedes 433.5
2 Red Bull 397.5
3 McLaren 240
4 Ferrari 232.5
5 Alpine 104
6 AlphaTauri 92
7 Aston Martin 61
8 Williams 23
9 Alfa Romeo 7
10 Haas -
AA