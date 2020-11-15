Formula 1 tarihinin en büyük efsanelerinden biri haline gelen Mercedes pilotu Lewis Hamilton, 6. sırada başladığı Türkiye Grand Prix'sinde zafere ulaşarak sürücüler klasmanında takım arkadaşı Bottas'ın önünde şampiyonluğa ulaştı. Hamilton, sürücüler klasmanındaki 7. şampiyonluğuna ulaşarak Ferrari'nin efsane Alman pilotu Michael Schumacher'in bu alandaki rekoruna ortak oldu.

Lewis Hamilton, sezonun 12. yarışı olan Portekiz Grand Prix'sinde kariyerinin 92. yarış birinciliğini elde etmiş ve Formula 1 efsanesi Michael Schumacher’i geçerek F1 tarihinin en fazla yarış kazanan pilotu unvanının yeni sahibi konumuna gelmişti.

Sezonun 13. yarışında ise Hamilton, Emilia Romagna'da kariyerinin 93. zaferine ulaşırken takımı Mercedes'in de markalar klasmanında üst üste 7. şampiyonluğa ulaşarak bir rekor kırmasını sağladı.

Lewis Hamilton, sezonun 14. yarışında İstanbul Park'ta sıralama turlarında kötü bir performans sergilemişti. Pistten memnuniyetsizliğini dile getiren Hamilton, Türkiye Grand Prix'sine 6. sırada başladı. Fakat kusursuz bir yarış geçiren Hamilton, 37. turda Perez'i geçerek liderliği elde etti.





Hamilton'ın araç kamerasından Perez'i geçiş anının öncesi

Sonrasında hata yapmayan Hamilton, 2010'da zafere ulaştığı İstanbul'da bir yarış zaferiyle birlikte sürücüler klasmanında da 7. şampiyonluğuna ulaştı ve efsane pilot Michael Schumacher'in bu alandaki rekoruna da ortak oldu.