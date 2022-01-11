Nefesleri kesen olaylı Abu Dhabi Grand Prix'sinin son turunda şampiyonluğu Red Bull'dan Max Verstappen'e kaptıran Lewis Hamilton'ın Formula 1'den ayrılıp ayrılamayacağı merak ediliyor.

Sky Sports'ta yer alan habere göre 2022 sezonunun ilk Grand Prix'i olan Bahreyn'e yaklaşık 2 aylık bir süre kalmasına rağmen Lewis Hamilton'ın gelecek sezon gridde yer alıp almayacağı belirsizliğini koruyor.

7 kez dünya şampiyonu pilotun F1'deki geleceğinin, FIA'nın yarışta meydana gelen olayları araştırmasının ardından vereceği karara bağlı olabileceği ileri sürüldü.

Lewis Hamilton'ın yarıştan bu yana sessizliğini koruması, konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmaması ve FIA'nın ödül törenine dahi katılmaması emekli olacağı iddialarını da beraberinde getirmişti.



