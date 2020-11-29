Formula 1'de gerçekleştirilen Bahreyn GP'de büyük bir kaza yaşandı. Formasyon turunun ardından yarışın başlamasıyla birlikte Haas pilotu Romain Grosjean'ın aracı adeta infilak etti. Bu olayın üzerine Race Control (Yarış kontrol) kapışmayı kırmızı bayrak ile durdurdu. Ardından Fransız sürücüden iyi haber geldi. Araçtan çıkmayı başaran Grosjean, tıbbi araca alınarak götürüldü. Sürücünün, araçtan çıkarken şok içerisinde olduğu görüldü. Gerekli tetkikler yapıldıktan sonra Grosjean'ın sağlık durumuyla ilgili net bir açıklama yapılacak.