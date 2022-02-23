2022 Formula 1 sezonuna yalnızca sayılı günler kalmışken kafaları karıştıran bir gelişme yaşandı.

Formula 1'in resmi bilet satış sitesinde Rusya GP'nin kaldırıldığı ve 2022 Türkiye Grand Prix'si için sayfa açıldığı görüldü.

Bu sezon planlamasında normal şartlarda yer alamayan Türkiye GP'nin bu gelişme ile birlikte Rusya'nın yerine yarış takvimine girebileceği iddiaları gündeme geldi.

Henüz resmi açıklama yok

Formula 1 yönetiminden veya İstanbul Park yönetiminden konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Formula 1'in internet sitesinde yer alan sayfa şu şekilde: