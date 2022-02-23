Formula 1'de kafaları karıştıran görüntü! Türkiye GP için bilet satış sayfası açıldı
2022 Formula 1 sezonuna çok az bir süre kalmışken, kafaları karıştıran bir gelişme yaşandı. Formula 1'in resmi bilet satış sitesinde Rusya GP'nin kaldırıldığı ve 2022 Türkiye Grand Prix'si için sayfa açıldığı görüldü. Bu gelişmenin üzerine bu sezonki planlamada yer alamayan Türkiye'nin Rusya'nın yerine takvime girebileceği iddiaları gündeme geldi.
2022 Formula 1 sezonuna yalnızca sayılı günler kalmışken kafaları karıştıran bir gelişme yaşandı.
Formula 1'in resmi bilet satış sitesinde Rusya GP'nin kaldırıldığı ve 2022 Türkiye Grand Prix'si için sayfa açıldığı görüldü.
Bu sezon planlamasında normal şartlarda yer alamayan Türkiye GP'nin bu gelişme ile birlikte Rusya'nın yerine yarış takvimine girebileceği iddiaları gündeme geldi.
Henüz resmi açıklama yok
Formula 1 yönetiminden veya İstanbul Park yönetiminden konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.
Formula 1'in internet sitesinde yer alan sayfa şu şekilde: