Koronavirüs nedeniyle ertelenen motorsporlarının 1 numaralı organizasyonu Formula 1’in 11 yarışlık Avrupa takvimi pazar günü gerçekleştirilecek Avrupa etabı ile başlayacak. 2020 sezonun ilk yarışı Avusturya Grand Prix’si olacak. Red Bull Ring pistinde TSİ 16.10’da başlayacak yarışta tribünlere salgın nedeniyle seyirci alınmayacak. Ayrıca koronavirüs düzenlemeleri doğrultusunda yarış esnasında takımların pit ekibi ve mekaniker sayıları eskisinden daha az olacak.

Bu anlamda düzenlenecek organizasyonlarda takımlar adeta bir taktik savaşı verecek. Ayrıca Avusturya’daki yarışta yağmur ihtimalinin bir hayli yüksek olduğu belirtildi. Yarışseverler sezonun ilk yarışını, S Sport’tan ve S Sport Plus uygulamasından canlı olarak izleyebilecek. Ayrıca antrenman ve sıralamla turları da S Sport Plus’ta olacak.