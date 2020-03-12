Formula 1’de Fransız ve Büyük Britanyalı pilotlar başı çekiyor

Markalar klasmanında son 6 yıldır zirvenin sahibi Mercedes, bu sezonun da favorisi olarak öne çıkıyor. Takımın başarılı pilotu son üç sezonun şampiyonu Büyük Britanyalı Lewis Hamilton ise kariyerinde 7’nci kez zirvede yer almak için piste çıkacak.

Mercedes’e 2017 yılında katılan 30 yaşındaki Fin pilot Valtteri Bottas, bu sezon da Hamilton’ın takım arkadaşı olmayı sürdürecek.

Mercedes’in şampiyonluk yolundaki en güçlü rakibi Ferrari takımında ise kariyerinde 4 dünya şampiyonluğu bulunan Alman Sebastian Vettel ve takıma geçen yıl katılmasının ardından aldığı derecelerle adından sıkça söz ettiren Monacolu pilot Charles Leclerc bu sezon da yer alacak.

Fransa ve Büyük Britanya başı çekiyor

Koronavirüs salgını nedeniyle bazı etapların iptal edilmesi riskini taşıyan Formula 1’in takvimine göre, bu sezon 22 yarış yapılacak. 2020 sezonunda yarışacak pilotların ülke sıralamasında ise 3’er yarışçı ile Fransa ve Büyük Britanya başı çekiyor. Bu ülkeleri, ikişer pilotla Kanadalı ve Finlandiyalı pilotlar takip ediyor.

Şampiyonada birer de Alman, Monacolu, Hollandalı, Taylandlı, İspanyol, Avustralyalı, Rus, Meksikalı, İtalyan ve Danimarkalı pilot piste çıkacak.

Hulkenberg takım bulamadı

Bu sezon Formula 1’in en sürpriz gelişmelerinden biri, organizasyonda 2010’dan bu yana sürekli mücadele eden deneyimli Alman pilot Nico Hulkenberg’in takım bulamaması oldu.

Kariyeri boyunca Williams, Force India, Sauber ve son olarak Renault adına yarışan 32 yaşındaki pilot, bu sezon takımların pilotlar listesine adını yazdıramadı.

Formula 1’de 179 yarışa çıkmasına rağmen adını hiç bir yarışta ilk 3’e yazdıramayan Hulkenberg, organizasyon tarihinde podyuma çıkmadan en fazla yarışa katılan pilot unvanını elinde tutuyor.

Kubica yedek pilotluk yapacak

Formula 1’e adım attığı 2006’da, Lewis Hamilton ve Sebastian Vettel ile neslinin en yetenekli sürücüleri arasında gösterilmesine rağmen 2011’de geçirdiği ralli kazasının ardından yaşadığı ciddi sakatlıkların etkisiyle spor kariyerine ara vermek zorunda kalan Robert Kubica, 8 yıl aranın ardından geçen sezon Williams takımıyla organizasyona geri dönse de ikinci şansını iyi kullanamadı.

Geçen sezonu 1 puanla kapatan 35 yaşındaki Polonyalı yarışçı, bu sezon Alfa Romeo takımında yedek pilotluk görevini üstlenecek.

Toro Rosso’nun adı değişti

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda takımlar bazında isim değişikliği yaşandı. F1 yönetiminden bu yönde talepte bulunan ve kabul edilen Red Bull’un sahibi olduğu Toro Rosso takımı, 2020 sezonunda Red Bull’un moda markası "Scuderia Alpha Tauri" ismiyle yarışacak.

Altı takım kadro değiştirmedi

Yeni sezonda mücadele edecek 10 takımın 6’sı, 2019’a başladığı kadrolarıyla piste çıkacak.

Mercedes, Ferrari, McLaren, Racing Point, Alfa Romeo ve Haas takımları, bu sezon da aynı pilotlarla pistlerde boy gösterecek.

Bir yeni pilot var

Formula 1’de 2020 sezonunda bir pilot ilk kez piste çıkacak. Geçen sezon Formula 2 Şampiyonası’nda ikincilik elde eden İran asıllı Kanadalı pilot Nicholas Latifi, Kubica’nın yerine Williams takımında Formula 1’de ilk deneyimini bu sezon yaşayacak.

Formula 1’de daha önce yarışan Fransız Esteban Ocon da bir yıllık aranın ardından yeniden organizasyona katılacak. Daha önce Formula 1’de Manor ve Force India takımlarında görev alan 23 yaşındaki Ocon, bu sezon Renault’ta Hulkenberg’ten boşalan pilotluk koltuğuna oturacak.

Red Bull, geçen yıl sezon ortasında Fransız Pierre Gasly’nin yerine getirdiği Taylandlı Alexander Albon’la bu sezon da yola devam edecek. Sezon ortasında Toro Rosso’ya, yeni adıyla Alpha Tauri’ye geçen Gasly de bu sezon takımının ilk pilotu olarak piste çıkacak.

Pilotlar ve takımları

2020 sezonunda yarışacak takımlar ve pilotları şöyle:

Mercedes: Lewis Hamilton (Büyük Britanya), Valtteri Bottas (Finlandiya)

Ferrari: Sebastian Vettel (Almanya), Charles Leclerc (Monaco)

Red Bull: Max Verstappen (Hollanda), Alexander Albon (Tayland)

McLaren: Carlos Sainz (İspanya), Lando Norris (Büyük Britanya)

Renault: Daniel Ricciardo (Avustralya), Esteban Ocon (Fransa)

Alpha Tauri: Pierre Gasly (Fransa), Daniil Kvyat (Rusya)

Racing Point: Sergio Perez (Meksika), Lance Stroll (Kanada)

Alfa Romeo: Kimi Raikkonen (Finlandiya), Antonio Giovinazzi (İtalya)

Haas: Romain Grosjean (Fransa), Kevin Magnussen (Danimarka)

Williams: George Russell (Büyük Britanya), Nicholas Latifi (Kanada)

AA