Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonu pilotu Lewis Hamilton'ın emekli olacağına yönelik iddialar gündemde yer alırken, Büyük Britanyalı pilotun 2023 yılına kadar sözleşmesinin bulunması nedeniyle böyle bir ihtimal 2022 sezonu için olası gözükmüyor. Ancak Hamilton, 2022 yılı sonunda emekli olmaya karar verirse Mercedes için sürpriz bir isim gündeme gelebilir.

Express'te yer alan habere göre Lewis Hamilton, 2022 yılı sonunda emekli olursa, şu anda AlphaTauri'de yarışan Red Bull pilotu Pierre Gasly, Mercedes koltuğu için adaylar arasında yer alabilir.

2021 Formula 1 sezonunda gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çeken Gasly için böyle bir iddia ortaya atılmış olsa da, genç pilotun takımıyla 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ayrıca Fransız pilot, uzun vadeli planlarında Red Bull koltuğuna geri dönmeyi hedeflediğini de belirtmişti.







