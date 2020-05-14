Yarış dünyasının en popüler alanı Formula 1'de yeni sezon büyük heyecanla beklenmeye başlandı. 2021 sezonu için çalışmalarını sürdüren takımlar transfer çalışmalarını hızlandırdı. İlk olarak Ferrari sezon sonu kontratı bitecek olan Vettel ile sözleşme yenilemeyeceğini duyurmuştu. Ardından Vettel'in koltuğuna kimin geçeceği büyük merak konusu olmuştu.

Mclaren'ın İspanyol sürücü Carlos Sainz ismi hep bir adım öndeydi hatta kulübün 2019 yılında sürücü ile anlaştığı da gelen haberler arasındaydı.

Ferrari de açıkladı

Bugün gelen haberler duyumları doğrular nitelikte oldu. Formula 1 takımı Mclaren, Daniel Ricciardo'nun 2021'den itibaren takıma katılacağını açıkladı. Ferrari de , gelecek sezondan itibaren Sebastian Vettel'in yerine Carlos Sainz'ın yarışacağını açıkladı. Bu değişiklikler sonrası bu kez merak konusu olan Vettel'in yeni takımının neresi olacağı oldu.

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