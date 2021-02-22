Kimi Raikkonen ve Antonio Giovinazzi F1 pilotlarıyla yola devam kararı alan Alfa Romeo Racing takımı, yeni sezondan umutlu. İsviçre merkezli takım olan Alfa Romeo, Sauber F1 takımı işbirliğiyle birlikte yeni aracında renk düzeninde değişikliğine gitmedi. Ancak İsviçre takımı, tasarım olarak geçen yıldan çok farklı.

PKN Orlen isim sponsorluğunda Ferrari motoru kullanmaya devam edecek olan Alfa Romeo, bu sezon dizayn olarak "dar burun" konseptini tercih etti.

"Yeni bir aracı ilk kez görmek her zaman harikadır"

Tanıtım sonrası Alfa Romeo takım pilotu Kimi Raikkonen, açıklamalarda bulundu.

Fin pilot Raikkonen, "Aracı bugün tanıttık ve bir aydan kısa bir süre sonra da test edeceğiz. Yeni sezon gerçekten hızlı şekilde yaklaşıyor. Yeni bir aracı ilk kez görmek her zaman harikadır. Bu sezon öncesinde kurallarda bazı değişiklikler yaşandı. Bu yüzden bizi bazı belirsizlikler bekliyor. Ne şekilde gelişeceğini göreceğiz. Umarım geçen yıla göre daha iyi pozisyonlar için savaşabiliriz" ifadelerini kullandı. (Ajansspor)