Geçtiğimiz sezon Formula 1 Yönetimi, koronavirüs nedeniyle iptal edilen yarışların yerine yarışları organize edebilecek ülkeleri takvime dahil etmişti. Türkiye de geçen yıl takvime geçici olarak dahil olurken, Lewis Hamilton'ın 7. şampiyonluğunu ilan ederek, Michael Schumacher'in rekoruna ortak olduğu, unutulmaz bir yarışa ev sahipliği yapmıştı. Türkiye'nin bu yıl da organizasyona katılacağı konuşuluyordu. Dün resmi açıklama geldi. F1 Yönetimi, pandemi şartları nedeniyle iptal edilen Kanada GP yerine Türkiye GP'nin dahil edildiğini açıkladı.

Bu sefer uzun soluklu!

Geçen yılki yarış, seyiricisiz olarak gerçekleştirilirken, bu seneki organizasyon için ise bir belirsizlik söz konusu. İntercity İstanbul Park'ın sahibi Vural Ak, konuyla ilgili olarak, pandemi koşullarına göre bilet satışları hakkında bilgi verileceğini bildirdi. Ayrıca bu sefer organizasyonun uzun süreli olabileceği bilgisini veren Ak, "Tüm dünyanın içinde olduğu bu zor dönemde gerçekleştirdiğimiz bu anlaşma, Türkiye için uzun süreli bir sözleşmenin de habercisi niteliğindedir ” dedi.

Mertcan Polat