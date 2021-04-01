Dünyayı etkisi altına alan corona virüs spor müsabakalarını etkilemeye devam ediyor. Geçen sezon pandemi nedeniyle Avrupa ve Orta Asya'da düzenlenen yarışlardan sonra bu sezon yeniden diğer kıtalardaki ülkelere yarış verildi.

Brezilya'da yayın yapan UOL sitesine göre Türkiye ve Sakhir Grand Prix'leri yeniden takvime dahil olabilir. Covid-19 vakalarının artması, bazı ülkelerin önlemlerini arttırması yarışların iptal olmasına neden olabilir. Sorun yaşamak istemeyen Formula 1 yönetimi olası iptaller nedeniyle alternatif yarış pistlerini hazır tutmak istiyor.

Geçen sezon İstanbul'da düzenlenen yarıştan memnun olan Formula 1, Türkiye'ye yarış verilmesine sıcak bakıyor. İstanbul'un yeniden ev sahipliği yapması durumunda Haziran ayında yarış gerçekleşecek.

Japonya, Meksika, İngiltere, Singapur ve Brezilya gibi corona virüsün yoğun olduğu yerler ve prosedürler F1 yönetiminin elini bağlıyor. 6 Haziran'da Azerbaycan'da düzenlenmesi planlanan yarış için ise henüz kesin bilgi verilmedi.

Takvimde yer alan 2 Mayıs içinse ülke ve pist belirlenmedi. Yakın zamanda 2 Mayıs ve Azerbaycan için açıklama yapılması bekleniyor.

Formula 1 2021 takvimi

Bu sezon Formula 1 tarihinde ilk olarak yarış sayısı 23'e çıkarıldı ve açıklanan takvimde Türkiye'ye yer verilmedi. Sezonun ilk yarışı 28 Mart Pazar günü Sakhir GP'de düzenlendi. Son şampiyon Lewis Hamilton kaldığı yerden devam ederek yarışı ilk sırada tamamladı. Verstappen 2, Bottas üçüncü sırada tamamladı.

18 Nisan İtalya - Imola

2 Mayıs Henüz belli değil

9 Mayıs İspanya - Barcelona

23 Mayıs Monaco - Monaco

6 Haziran Azerbaycan - Bakü

13 Haziran Canada - Montreal

27 Haziran Fransa - Le Castellet

4 Temmuz Avusturya - Spielberg

18 Temmuz İngiltere - Silverstone

1 Ağustos Macaristan - Budapeşte

29 Ağustos Belçika - Spa

5 Eylül Hollanda - Zandvoort

12 Eylül İtalya - Monza

26 Eylül Rusya - Soçi

3 Ekim Singapur - Singapur

10 Ekim Japonya - Suzuka

24 Ekim Amerika Birleşik Devletleri - Austin

31 Ekim Meksika - Mecixo City

7 Kasım Brezilya - Sao Paolo

21 Kasım Avustralya - Melbourne

5 Aralık Suudi Arabistan - Jeddah

12 Aralık Abu Dabi - Abu Dabi

Tarihe geçen yarış Türkiye GP

Geçen sezonun 14. yarışı, 15 Kasım 2020'de Türkiye'de düzenlendi. Pandemi nedeniyle tribünlere seyirci alınmadı.

Yoğun yağmur altında gerçekleştirilen sıralama turlarının ardından pilot sıralamasında Lance Stroll 1, Max Verstappen 2, Sergio Perez 3, Alex Albon 4, Daniel Ricciardo 5 ve dünya şampiyonu Lewis Hamilton 6. sırada yer aldı.

Yarış günü yine yağmurlu başlasa da zaman ilerledikçe yağmur dindi. Lewis Hamilton, 6. sırada başladığı yarışı ilk sırada bitirerek 7. kez dünya şampiyonu oldu ve Michael Schumacher ile sayıları eşitledi.

(NTV Spor)