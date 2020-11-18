9 yıl aradan sonra ülkemizde gerçekleştirilen Formula 1 organizasyonu, sezonun en iyi yarışına ev sahipliği yaptı. Pilotlar ve takımlar, yarıştan bir hayli keyif alırken, şimdi ise gündemimizde F1'in ülkemizde devamlı olarak yapılması var. Bu arada kontrat görüşmeleri devam ederken, İntercity İstanbul Park'ta yapılan yarışın rakamları ortaya çıktı. Dünya üzerinde 400 milyona yakın tekil izleyici, Türkiye GP'yi canlı olarak takip etme şansını yakaladı. Ayrıca ekonomik açıdan bakıldığı zaman 150 milyon Dolar'a yakın gelir sağlandı.

Seyircili olması çok önemli

F1 sayesinde ülkemizi tanıtma şansı bulurken, şimdi ise organizasyonun uzun vadeli olarak Türkiye’ye gelmesi bekleniyor. Eğer bu durum gerçekleşirse ve o anki koşullar doğrultusunda yarış seyircili yapılırsa, ülke ekonomisine büyük katkı sağlanacak. Edinilen bilgiye göre, bu rakamın neredeyse 5 kat artacağı öğrenildi. Yabancı turistlerin ülkeye döviz sokacak olması, yayın ve bilet ücretleri bu gelirlerin içinde yer alıyor.

Mertcan Polat



