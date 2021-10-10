Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix’sinde birinci olan Mercedes pilotu Valtteri Bottas, 1 saat 31 dakika 4.103 saniyelik derece elde etti. Intercity İstanbul Park’ta 5,3 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden yapılan yarışta ikinci olan Red Bull pilotu Max Verstappen, liderin 14.584 saniye gerisinde, üçüncü sıradaki takım arkadaşı Sergio Perez ise Bottas’ın 33.471 saniye arkasında yer aldı.

Formula 1 Türkiye Grand Prix’sinde pilotların sıralaması ve dereceleri şöyle oluştu:

Sürücü Takım Süre

1 Valtteri Bottas Mercedes 1.31.04.103

2 Max Verstappen Red Bull 14.584

3 Sergio Perez Red Bull 33.471

4 Charles Leclerc Ferrari 37.814

5 Lewis Hamilton Mercedes 41.812

6 Pierre Gasly AlphaTauri 44.292

7 Lando Norris McLaren 47.213

8 Carlos Sainz Ferrari 51.526

9 Lance Stroll Aston Martin 82.018

10 Esteban Ocon Alpine 1 tur

11 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1 tur

12 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1 tur

13 Daniel Ricciardo McLaren 1 tur

14 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1 tur

15 George Russell Williams 1 tur

16 Fernando Alonso Alpine 1 tur

17 Nicholas Latifi Williams 1 tur

18 Sebastian Vettel Aston Martin 1 tur

19 Mick Schumacher Haas 2 tur

20 Nikita Mazepin Haas 2 tur

AA