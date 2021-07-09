Türkiye 2021 F1 takvimine girdiğinin duyurulmasının ardından yarışın biletlerinin ne zaman satışa sunulacağı merak konusu olmuştu. Formula 1 Türkiye yarışının biletleriyle ilgili son dakika açıklaması geldi. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 1-3 Ekim'de koşulacak Türkiye Grand Prix'sinin biletleri 12 Temmuz Pazartesi günü satışa çıkacak.

Yarışın düzenleneceği Intercity İstanbul Park'ın genel müdürü Sadi Hezber, yaptığı değerlendirmede, "Intercity İstanbul Park olarak Formula 1'i ülkemize tekrar getirmek için maddi manevi çok çaba harcadık. Formula 1'i ülkemize geri getirme görevinin Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bize verilmesinin ardından, böylesine zorlu zamanlarda devletimize yük olmadan bu dev organizasyonu ülkemize kazandırdık. Halkımızın ve yabancı misafirlerimizin bu heyecana ortak olması için sabırsızlanıyoruz. Yarışı bu sene seyircili olarak gerçekleştirecek olmaktan ayrıca mutluluk duyuyor ve bunun için tüm hazırlıkları en sağlıklı şekilde yürütüyoruz. Türkiye'nin canlı izlemeyi çok özlediği bu organizasyonun biletleri için artık geri sayım başladı. Dünyanın en heyecanlı pisti Intercity İstanbul Park'ta halkımızla Formula 1 heyecanını yeniden buluşturacağımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Formula 1 Türkiye yarışı bilet fiyatları ne kadar olacak?

Organizasyona ilişkin yapılan açıklamaya göre biletler, farklı kategorilerde ve geniş bir fiyat aralığında Biletix üzerinden satışa sunulacak. Şimdilik bilet fiyatlarıyla ilgili bilgi paylaşılmadı ancak 12 Temmuz tarihinde biletler satışa çıktığı zaman bilet fiyatları da belli olacak.

Formula 1 Türkiye yarışı ne zaman yapılacak?

2020'de koronavirüs pandemisi sayesinde F1'e dönüş yapan Türkiye GP, bu sene yine takvime girmeyi başarmıştı ancak İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listeye almasının ardından haziran ayında planlanan yarış gerçekleştirilememişti.

Singapur GP'nin iptal edilmesinin ardından bu konuda umutlar yeniden canlandı ve son olarak bugün yapılan resmi duyuruda, Türkiye GP'nin 1-3 Ekim tarihleri arasında Intercity İstanbul Park'ta gerçekleştirileceği bildirildi.

2020 Formula 1 Türkiye bilet fiyatları

Formula 1 Biletix üzerinden bilet satışlarını gerçekleştiriyor. Yayımlanan listeye göre Formula 1 biletlerinin fiyatları şu şekilde oldu:

Platinum Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.900 TL

Gold 1 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.500 TL

Gold 2 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.500 TL

Gold 3 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.300 TL

Gold Açık Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.100 TL

Silver 1 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 850 TL

Silver 2 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 550 TL

Silver 3 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750 TL.

Silver 4 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750 TL

Silver 5 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 350 TL

Silver 6 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 250 TL

Silver 7 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750 TL

Silver 8 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 850 TL

Açık Alanda Formula 1 İzleme Fiyatı: 90 TL

F1 Başkanı Stefano Domenicali: Türkiye'ye dönmekten mutluluk duyuyoruz

Formula 1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali, "Türkiye'ye Intercity İstanbul Park pistine geri dönmekten mutluluk duyuyoruz. Dünyanın en iyi pistlerinden birinde tekrar harika bir yarış görmeyi umuyoruz." dedi.

Öte yandan Domenicali, "Intercity İstanbul Park yönetimine ve Intercity yönetim kurulu başkanı Sayın Vural Ak'a bu etkinliğin gerçekleşmesi için kişisel çabalarından dolayı teşekkür etmek istiyoruz. Uyum sağlamaya devam edebileceğimizi ve sporumuza büyük ilgi olduğunu ve birçok yerden umut olduğunu gösterdik. Yılın başından bu yana diğer tüm organizatörlerle çok iyi sohbetler ettik ve bu dönemde onlarla yakın çalışmaya devam ediyoruz." açıklamasını yaptı.



