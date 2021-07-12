Formula 1 Türkiye Grand Prix ne kadar, kaç TL? F1 Türkiye bilet nereden alınır?
Intercty İstanbul Park’ta 1-3 Ekim’de düzenlenecek Formula 1 Türkiye Grand Prix’sinin biletleri satışa çıktı. Biletlerin kampanyalı fiyatı 300 ile 3 bin 300, 31 Temmuz’dan sonraki fiyatı ise 375 ile 4 bin 125 lira arasında değişiyor.
Intercty İstanbul Park’ta 1-3 Ekim’de düzenlenecek Formula 1 Türkiye Grand Prix’sinin biletleri satışa çıktı. Biletix üzerinden satışa çıkan biletler, 31 Temmuz’a kadar indirimli fiyatlardan satılacak. Biletlerin kampanyalı fiyatı 300 ile 3 bin 300, 31 Temmuz’dan sonraki fiyatı ise 375 ile 4 bin 125 lira arasında değişiyor.
Biletlerde kategorilere göre fiyatlar şöyle:
Bilet kategorileri
Kampanyalı bilet fiyatları 31 Temmuz sonrası bilet fiyatları:
Platinum (Ana tribün) 3.300 4.125
Gold 1 (Ana tribün 14. viraj tarafı) 2.600 3.250
Gold 2 (Ana tribün 1. viraj tarafı)
Gold 3 (Ana tribün ek) 2.300 2.875
Gold Açık 2.000 2.500
Silver 1 (1. viraj) 1.500 1.875
Silver 2 (3, 4, 5 ve 6. viraj) 900 1.125
Silver 3 (6 ve 7. viraj) ile Silver 4 (8. viraj) 1.250 1.565
Silver 5 ile Silver 6 (9 ve 10. viraj) 600 750
Silver 7 ile Silver 8 (12, 13 ve 14. viraj) 1.500 1.875
Silver 9 (11. viraj) 950 1190
General Admission (Açık alan) 300 375