Büyük heyecana sahne olan sıralama turlarında Mercedes pilotu Lewis Hamilton 1:22.868'lik derecesiyle pist rekorunu kırarak pole pozisyonunun sahibi olmayı başardı. Mercedes'in bir diğer sürücüsü Valtteri Bottas 2. olurken, Hamilton'ın şampiyonluk yarışındaki en büyük rakibi Red Bull pilotu Max Verstappen 3. sırayı elde etti.

Lewis Hamilton her ne kadar pole pozisyonunu almış olsa da güç ünitesindeki değişiklik nedeniyle 10 sıra cezası bulunuyor ve yarışa 11. sıradan başlayacak.

Hamilton'ın cezası nedeniyle yarışta ilk çizgide Valtteri Bottas ve yanında Max Verstappen yer alacak.

Sıralama turları

Dün gerçekleştirilen 1. ve 2. antrenmanların aksine bugün İstanbul Park'da yağmurlu hava hakimdi. 3. antrenmanda yağmur nedeni ile pilotların zor anlar yaşadıkları kameralara yansımıştı. Sıralamalarda da yağmur beklentisi bulunuyordu ancak ilk turlar hariç beklenen gerçekleşmedi. Sıralamalarda pilotların tercihi kuru zemin lastikleri oldu. İlk turlarda bazı pilotların spin attığı görüldü.

Ancak zamanla ısınmaya başlayan pist ile birlikte tur süreleri kısalmaya ve sürücüler piste alışmaya başladılar. Q1'in süprizini ise Mick Schumacher gerçekleştirdi. Bu sezon Haas ile gerilerde kalan Alman pilot Türkiye'de Q2'ye kalmayı başardı. McLaren'dan Daniel Ricciardo ise Q1'de havlu atarak hayal kırıklığı yaşadı.

Q2'de takımların çoğu lastiklerde orta hamuru tercih etti. Bazı pilotların orta hamur lastikler ile zorlandıkları dikkat çekti ve zaman zaman bazı pilotlar pist dışına taştı.

Sıralama turlarının 3. seansında ise pole pozisyonu mücadelesinde Mercedes adeta rakipsizdi. Geçtiğimiz sezon Türkiye GP'yi kazanmayı başaran Hamilton bu sezon ise Intercity İstanbul Park'da tur rekoru kırarak pole pozisyonunu elde ettii. Ancak Hamilton'ın, güç ünitesindeki değişiklik nedeniyle 10 sıra cezası bulunuyordu. Başarılı pilot pole'ü almasına rağmen yarınki yarışa 11. sıradan başlayacak.

Sıralamalarda 2. sırayı elde eden Hamilton'ın takım arkadaşı Valtteri Bottas ilk çizgiden start alacak. Hamilton'ın en yakın rakibi Red Bull pilotu Max Verstappen ise 2. sıradan yarışa başlayacak.







