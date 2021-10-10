Geçtiğimiz yılın ardından ülkemizde yeniden düzenlenen Formula 1'de heyecan önceki gün antrenman turları ile İntercity İstanbul Park'ta başladı. Isınma seansları sonrasında takımlar tamamen hazır hale gelirken, heyecan dün sıralama turları ile devam etti. Pilotlar, geçen yıl olduğu gibi yine yağmur ile mücadele etti. Son 5 pilotun veda ettiği Q1'de sürpriz McLaren'den geldi. Avustralyalı pilot Daniel Ricciardo, bu seansta sıralamaya veda etti.

Erken vedalar

Q2'de ise hafta boyunca performansı ile dikkatleri üzerine çeken Ferrari'de Carlos Sainz elenmekten kurtulamadı. 4 kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel de sıralama turlarının 2. bölümünde seansa veda etti, takım arkadaşı Lance Stroll ise son bölüme kalmayı başardı. Q3 ise rekorlara sahne oldu. 2005'te Montoya'nın 1:24.770'lik en hızlı tur rekoru, önceki gün antrenmanlarda kırılırken, sıralama turlarında da geliştirilmeye devam etti. Pilotlardan üst üste hızlı tur gelirken, son gülen Mercedes'ler oldu.

Güç ünitesi değiştiği için...

İlk sırada yer alan Hamilton, 1:22.868 ile pist tarihinin en hızlı turunu atan isim oldu, takım arkadaşı Valtteri Bottas ise 1:22.998 ile ikinci sırayı aldı. Ancak yarış öncesinde güç ünitesini değiştiren Hamilton, 10 sıra grid cezası alacak. Hâl böyle olunca Büyük Britanyalı'nın arkadaşı Bottas, yarışa poleden başlayacak. Red Bull'un yeni yıldızı Max Verstappen 2., Ferrari'den Charles Leclerc ise 3.cepten yarışa başlayacak.

Hamilton: Muhteşemdi

Mercedes'in süperstarı Lewis Hamilton, sıralama turları sonrasında konuştu. 7 kez dünya şampiyonu 36 yaşındaki tecrübeli pilot, "Türkiye'de gerçekten harika bir seyirci topluluğu var, buraya dönmekten çok mutluyum. Pist geçen yıldan çok farklı ve muhteşemdi. İstanbul güzel. Seyirci çok iyi görünüyor. Onlara çok iyi bir yarış izlettirmek hedefimiz" dedi.

Mertcan Polat