Borsa İstanbul'da düzenlenen Gong törenine; Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Sarıyer Kaymakamı Mehmet Özer, Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, Intercity İstanbul Park Genel Müdürü Sadi Hezber, Formula 1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali ve Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu katıldı.

KORKMAZ ERGUN: TÜRKİYE'NİN FORMULA 1 YARIŞLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPMASINDAN DOLAYI BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Gong çalınmasının ardından ilk konuşmayı yaparken, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapmasından dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Güzel İstanbul'umuz çağ açmış çağ kapatmış, imparatorluklara başkentlik yapmış, asırlarca dünyayı yönetmiş ve şairlere ilham olmuş. Kültürlerin ve medeniyetlerin merkezi olan İstanbul dünyanın iki kıtasını birleştirerek, adeta dünyanın merkezinde yer alan yeryüzündeki tek şehirdir. Formula 1 yarışlarının yapıldığı, dünyanın merkezindeki İstanbul, finansın da merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. İşte bu finansal merkezin kalbi olan Borsamız, tıpkı Formula 1 yarışlarındaki araçlar gibi emir iletim hızında en yüksek hızlara sahip dünya borsaları ile yarışıyor. Geçmişe göre 10 kat daha hızlı emir iletimi ve 4 kat fazla emir kapasitemiz mevcut. Daha da önemlisi, Dünya Borsalar Federasyonu verilerine göre, gururla söyleyebilirim ki dünyanın en likit borsasıyız. Finans teknolojisi dünyada artan bir hızla şekillenmeye devam ederken, bizim de küresel rekabette yerimizi alabilmek için yenilediğimiz altyapımız ve her geçen gün geliştirdiğimiz BİSTECH sistemimiz ile ulaştığımız yüksek hızlı alım satım teknolojisi, Formula 1 yarışlarında olduğu gibi bize büyük bir heyecan veriyor."

"İSTANBUL'UN ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ KONUMUNA GÜÇ KATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Borsa İstanbul piyasaları, uçtan uca tek bir platform üzerinde entegre bir şekilde faaliyet gösteriyor" diyen Ergun, "Yatırımcıların hızlı ve güvenli piyasa erişimini sağlayacak şekilde veri merkezi genişletildi. Farklı ihtiyaçlara göre alternatif erişim imkanları sunuluyor ve Borsa İstanbul, uluslararası standartlarda hizmet veren bir borsa. Arz tarafında daha fazla şirketin çeşitli kaynak temini imkanına kavuştuğu, talep tarafında ise daha geniş bir yabancı yatırımcı tabanına ulaşıldığı, ayrıca piyasa ihtiyaçlarına göre yeni ürün ve hizmetlerin geliştirildiği, özetle piyasaların büyümesine odaklandığımız bir hedef ile İstanbul'un uluslararası finans merkezi konumuna güç katmaya devam edeceğiz. Borsa'ya gelme potansiyeli olan yabancı yatırımcılar ile kurumsal iletişimimizi güçlendirmek ve destek olmak için adımlar atıyoruz. Uluslararası kuruluşlarda aktif olarak görev alıyoruz. Dünya Borsalar Federasyonu'nun tüm alt çalışma komitelerinde arkadaşlarımız görev aldılar. Diğer dünya borsaları ile birlikte çalışıyor ve rakiplerimizle yarışıyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesindeki Borsalar Forumu'nun genel sekretaryasını yürütüyoruz. İslam Ülkeleri Borsaları ile birlikte ortak projeler gerçekleştiriyoruz" dedi.

VURAL AK: FORMULA 1'İ YENİDEN TÜRKİYE'YE KAZANDIRMAK İÇİN MADDİ MANEVİ ÇOK ÇABA HARCADIK

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak ise şöyle konuştu: "Formula 1'i Türkiye'ye geri getirme görevi, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bize verildi. Intercity İstanbul Park olarak bu dev organizasyonu Türkiye'ye tekrar kazandırmak için maddi manevi çok çaba harcadık. Milyarlarca izleyiciye ulaşan, ülkelerin tanıtım faaliyetlerinde paha biçilmez değere sahip Formula 1'i geçtiğimiz yıl tam 9 yıl aranın ardından ülkemize kazandırmıştık. Yarışın tüm dünyada ilgiyle takip edilmesi, pilotlar ve takımların Türkiye'den övgüyle bahsetmeleri ve gösterdiğimiz yoğun çabaların arından ülkemiz bu yıl da Formula 1TM'e ev sahipliği yapacak. Ülkemize bu kadar önemli bir organizasyonu kazandırdığımız için çok mutluyuz. Türkiye'nin böylesine büyük ve güzel bir organizasyona ev sahipliği yapma yeteneği var. Dünyanın en heyecan verici yarış pistlerinden birisine sahibiz. Bu sene pandemi sebebiyle yarı kapasiteli de olsa seyircili bir organizasyon gerçekleştirerek 100 bin kişiyi en üst seviye tedbirleri uygulayarak ağırlayacağız. Türkiye’nin tanıtımı ve prestiji için paha biçilmez bir fırsat olan bu etkinlikle beraber aynı zamanda ülkemize 100 milyon dolardan fazla ekonomik katkı sağlamayı da bekliyoruz. Üç gün boyunca pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacağımız organizasyonumuzda motor sporları severler heyecana, eğlenceye ve adrenaline doyacak. Tüm dünyada 2 milyar kişinin izleyeceği Formula 1TM Rolex Turkish Grand Prix 2021 etkinliğini ülkemize yakışır şekilde gerçekleştireceğimize inanıyorum."

DOMENICALI: FORMULA 1 BÜYÜK BİR EKONOMİ

Formula 1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali de "Bugün burada Formula 1 dünyası adına sizlerle birlikte olmak ve bu özel günü paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Çoğunuz Formula 1'in borsada ne işi olduğunu merak edebilir. Formula 1 sadece üreticiler, takımlar ve sürücülerle sportif mücadelenin olduğu bir platform değil aynı zamanda çok büyük bir ekonomi. Uluslararası bir platform olarak, dünya çapında büyümenin zorluğunun ve olasılığının ne olduğunu derinlemesine anlamak gerçekten ilgilendiğimiz bir an. Bugün herkesin Formula 1'e sadece harika bir spor olduğu için değil, aynı zamanda ülkenin, şirketin ve bununla ilişkili ortakların işi büyütmesini sağladığı için, başarısı için ev sahipliği yapmak istediğini görüyoruz. Formula 1'e yatırım yapanların yatırımlarının karşılığını aldıkları bir gerçek" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından hediye takdimlerinin yapıldığı tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından tamamlandı.

Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'si, 8-9-10 Ekim tarihlerinde Intercity İstanbul Park'ta koşulacak.

Kaan ÜLKER / İSTANBUL (DHA)