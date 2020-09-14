Formula 1 Türkiye GP en iyi nerede izlenir?

Formula 1, 9 yıl aradan sonra ülkemize geri döndü. Artık F1 tarihinin en hızlı araçlarına canlı olarak tanıklık etmemize sadece 2 ay kaldı. Bu anlamda dev organizasyon öncesinde biletler yarın satışa sunulacak. Herkesin merak ettiği sorulardan bir tanesi de "Yarış en iyi nerede izlenir?" Formula 1'de dünyanın en ucuz biletleri satışa çıkmadan önce tribünleri tek tek inceledik. Bilet almadan önce bu yazıyı okumanız büyük fayda sağlayacaktır...

Gold 1, Gold 2, Gold 3 ve Gold Açık

Platinium'dan sonraki en pahalı tribünlerdir. Fiyatları 1.100 TL ile 1.500 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Bu kategorinin en önemli özelliği start-finish çizgisi üzerindeki düzlükte bulunmasıdır. Bu kategoriden bilet almanız halinde start-finish çizgisinde yarışın başlangıcını, pist içi geçişleri ve özellikle bu işin en heyecan verici yanı olan Pitstopları takip etme fırsatına sahip olacaksınız.

Silver 1

Bütçeniz sizi zorluyorsa ve ortalama bir yere gitmek istiyorsanız, Silver 1 ideal olacaktır. İlk viraj ve ikinci virajda olup, biten tüm aksiyona hakim olacaksınız. Ama unutmadan belirtelim, bulunduğu konum nedeniyle Gold tribünlerde olduğu gibi pit yolunda yaşananlardan mahrum kalacaksınız.

Silver 2 ve Silver 3

Silver 2 ve Silver 3 kategorisi arasında çok önemli bir fark bulunuyor. Eğer dev yarışı Silver 2'da seyretmek isterseniz, pistte yer alan üçüncü, dördüncü ve beşinci virajlarına hakim olacaksınız. Bu da çok geniş bir alanı takip etmenize yarıyor.

Silver 3 tribününün DRS düzlüğü olacağını varsayarsak bol bol geçiş izleyebilirsiniz.

Silver 4

Meşhur 8. viraj... Pilotların G kuvvetine en çok maruz kaldığı nokta. Silver 4 da tam olarak 8. virajın çıkış noktasında bulunuyor. Ancak günümüz otomobillerini baz aldığımız takdirde bu alanda geçiş izlemek biraz zor gözüküyor.

6 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, McLaren için yarıştığı dönemde 8. virajda röportaj veriyor.

Silver 5 ve Silver 6

Silver, sekiz, dokuz ve onuncu virajlara hakim olan bir tribün. Özellikle diğer biletlere göre olan fiyat/performans ücretiyle dikkat çekiyor. 10. virajda yapılacak sert frenler ile bir nebze de olsa da geçiş izleyebilirsiniz. Ama dediğimiz gibi fiyat/performans açısından Silver 5 gayet ideal.

Silver 6 ise sahip olduğu dar açısıyla tercihlerinizde en alt sıralarda olmalı.

Silver 7

2011 yılında dönemin F1 spikeri Okay Karacan'ın, "Aman aman aman Sebastian Vettel" sözleriyle anlattığı Mark Webber-Sebastian Vettel kazasını doğrudan gören tribün. DRS sonunda 12. viraj öncesinde geçiş izleme şansına sahip olacaksınız. Yarışı takip edebilmek için ideal noktalardan bir tanesi de Silver 7.

Silver 8 ve Silver 9

Pit yolunu gören bir tribün. Yavaş virajlar sonrasında araçlar artık tamamen tüm performanslarını verdiği için geçişlere ve atraksiyonlara gebe bir bölge olarak dikkat çekiyor.

Silver 9 için de tek söyleyebileceğimiz şey, pistin en hızlı bölümünü görebilecek olmanız.

Açık alanlar

Son olarak üç günlüğü 90 TL olan biletlerin bulunduğu konuma geldik. Açık alanlar bir hayli fazla olduğu için yarışı en iyi nerede takip edebileceğinizi anlatmaya çalıştık.

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini açık alanda izleyeceklere ufak tavsiyeler verelim... İşaretli alanda antrenman seanslarını izlemek harika olabilir. Yavaş giden F1 araçlarını bol bol görmek keyifli olacaktır.





Yarışı ise buradan izleyebilirsiniz. Yavaş virajlar sonrasında araçlar maksimum performans moduna geçecek. Açık alanda rekabeti en çok takip edebileceğiniz bölgedir.,

Fanatik Özel / Mertcan Polat



