Formula 1 Türkiye GP biletleri satışa çıkıyor

Geçtiğimiz yıl 7 sene sonra ülkemize geri dönen Formula 1'in, 13 Haziran'da yeniden Türkiye'de gerçekleştirilmesi bekleniyordu. Ancak o dönemki seyahat kısıtlamaları nedeniyle yarış İstanbul'dan alınmıştı. Sonrasında ise müthiş organizasyonun 1-3 Ekim tarihleri arasında İstanbul Park'ta gerçekleştirileceği belirtildi.

Herkes, biletlerin ne zaman satışa çıkacağını merak ederken, beklenen açıklama geldi. Bilet fiyatları hakkında bugün bilgilendirme yapılacak, biletler ise yarın satışa çıkacak. İntercity İstanbul Park Genel Müdürü Sadi Hezber, “Bilet satışlarıyla ilgili ayrıntıları pazar günü (bugün) açıklayacağız" dedi.