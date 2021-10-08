Formula 1 şov başlıyor!

Dünyanın en önemli motorsporları organizasyonu olan Formula 1, 2005-2011 arasında tam 7 sene boyunca ülkemizde düzenlendi. F1, 9 yıllık aranın ardından geçtiğimiz yıl koronavirüs nedeniyle yarış düzenleyemeyen ülkelerden birinin yerine ülkemize geri gelmişti. Organizasyon kusursuz bir şekilde tamamlanırken, bu yıl da F1'e ev sahipliği yapmaya hak kazandık. Dünyanın en iyi 20 yarış pilotu, bugünden itibaren İntercity İstanbul Park'ta hünerlerini sergileyecek. İlk olarak bugün antrenman turları yapılacak, yarın sıralama turları, pazar ise yarış gerçekleştirilecek. Bu arada F1'in ülkemize ekonomik katkısı 200 milyon Dolar'ı bulacak.

40 bin yabancı...

Organizasyondan günler önce 500 tır malzemenin yanında araçlar da 10 jumbo jet ile Türkiye'ye geldi. 100 bin biletin neredeyse tamamı satıldı. Yarışı takip edecek seyircilerin 40 bine yakınını ise yabancı yarışseverler oluşturuyor. Bölgedeki tüm otellerde rezervasyonların tamamı dolarken, ortalama bir F1 izleyicisinin yurt dışında 3 bin Dolar'a yakın harcama yaptığı bilgisine ulaşıldı. Yani tüm gelirler hesaplandığında 200 milyon Dolar'ı bulan bir rakam, ülkemize kalacak