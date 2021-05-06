Formula 1 seyirci için geri sayımda

Tam kapanmanın sonucunda her geçen gün koronavirüs vakaları azalırken, F1'in de seyircili yapılma ihtimali artıyor. Bu konuyla ilgili olarak, önümüzdeki günlerde bir açıklama yapılması bekleniyor. Şimdilik yarışa kaç seyircinin alınacağı ise belirsizliğini koruyor.