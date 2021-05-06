Formula 1 seyirci için geri sayımda
Türkiye'de gerçekleşecek olan 29 Mayıs'taki Şampiyonlar Ligi finalinin seyircili olacağının açıklanmasının ardından 11-13 Haziran'da Formula 1'de yapılacak Türkiye Grand Prix'si için de benzer bir karar alınması gündemde.
Tam kapanmanın sonucunda her geçen gün koronavirüs vakaları azalırken, F1'in de seyircili yapılma ihtimali artıyor. Bu konuyla ilgili olarak, önümüzdeki günlerde bir açıklama yapılması bekleniyor. Şimdilik yarışa kaç seyircinin alınacağı ise belirsizliğini koruyor.