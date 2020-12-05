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Formula 1 Sakhir yarışı | Fittipaldi grid cezası aldı

Pietro Fittipaldi, kariyerinin ilk Formula 1 yarışı öncesinde grid cezası aldı.

05 Aralık 2020, Cumartesi 18:24 Son Güncelleme:
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Formula 1 Sakhir yarışı | Fittipaldi grid cezası aldı

Pietro Fittipaldi bu hafta sonu Haas'ta Romain Grosjean'ın yerini alarak kariyerinin ilk Formula 1 yarışına çıkacak. Brezilyalı pilot, antrenmanlarda iyi bir performans ortaya koymayı başarmış ve hatasız bir sürüş çıkarmıştı. Ancak bugün sabah FIA tarafından yapılan açıklamada, Fittipaldi'nin yeni ünitelere geçtiği için grid cezası aldığı duyuruldu.

Fittipaldi bu hafta sonu yeni bir kontrol elektroniğine ve enerji depolama ünitesine geçiş yaptı.

Bu, izin verilen sınırı aştığı ve 15 sıra grid cezası alacağı anlamına geliyor. Bundan ötürü de yarışa en geriden başlayacak.

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