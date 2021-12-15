Formula 1 pilotu Lewis Hamilton şövalye oldu

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından şövalye unvanına layık görülen 35 yaşındaki Formula 1 pilotu Lewis Hamilton nişanını aldı.

Windsor Kalesi'nde düzenlenen törende Prens Charles'ın kılıcıyla 'onurlandırılan' Hamilton'ın motor sporlarına katkısı nedeniyle bu unvanı elde ettiği belirtildi.

'Sir' unvanı kazanan Hamilton'a törende annesi eşlik etti.

İngiliz pilot Hamilton, 2008'de ilk şampiyonluğunu kazanmasının ardından motor sporlarındaki hizmetlerinden dolayı Britanya İmparatorluk Nişanı'na da layık görülmüştü.

Öte yandan Hamilton, Stirling Moss, Jackie Stewart ve Jack Brabham'ın ardından şövalye ilan edilen dördüncü Formula 1 pilotu oldu.

Formula 1'in en fazla yarış kazanan ve en çok "pole" pozisyonu elde eden sürücüsü konumundaki Hamilton, aktif şekilde yarışırken şövalye unvanı kazanan ilk pilot olarak da tarihe geçti. (Sputnik)







