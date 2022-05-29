2022 Formula 1 sezonu Monaco Grand Prix'si ile devam etti. F1 tarihinin en önemli ve ikonik yarışları arasında gösterilen Monaco GP'si etkili olan yoğun yağmur nedeni ile gecikmeli olarak başlarken olaylı yarışta damalı bayrağı ilk sırada geçen Red Bull pilotu Sergio Perez, zafere ulaştı.

Meksikalı pilot bu sezonki ilk yarış galibiyetini elde ederken Ferrari'den Carlos Sainz 2. oldu. Podyumun son basamağını ise Hollandalı sürücü Max Verstappen elde etti.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Monacolu pilot Charles Leclerc ise takımının strateji hatası nedeniyle 4 oldu.

Yağmur engeli

Yarışın başlamasına yalnızca dakikalar kala başlayan yağmur şiddetini aniden artırdı. Yağmur nedeniyle güvenlik aracının arkasında başlayan formasyon turunun ardından kırmızı bayrak çıktı ve yarış başlayamadı. Saat 16.00'da başlaması gereken yarış yaklaşık 1 saatlik gecikme sonrası 17.05'te güvenlik aracının arkasında start aldı.

Olaylı start, Latifi spin attı

Güvenlik aracının arkasında başlayan yarışta Williams takımından Nicolas Latifi spin attı ancak aracını pite döndürmeyi başardı. Sonrasında güvenlik aracının pistten ayrılması sonrası hareketli start alındı.

Ferrari'de pit kabusu

Yarışa 1. ve 2. sırada başlayan Ferrari, pistin hızlı bir şekilde kuruması ile sürücülerini pite çağırdı. Ancak İtalyan ekibi stratejide hata yapınca pole pozisyonundan start alan Leclerc 4. sıraya geriledi. Red Bull'dan Sergio Perez ise liderliğe oturdu. Pist üstünde geçişin oldukça zor olduğu Monaco'da geri düşmesinin ardından Leclerc'in çok sinirlendiği takım radyosundan duyuldu.

Korkutan kaza

Haas'tan Mick Schumacher, yarışın 26. turunda büyük bir kaza yaptı. Alman sürücünün bariyerlere çarpmasının ardından aracının iki parçaya ayrıldığı görülürken bir anlık korku yaşandı. Genç sürücü takım radyosundan iyi olduğunu söylemesinin ardından araçtan kendi başına çıkmayı başardı. Kırmızı bayrakla yarışa ara verilirken aracın pist üzerinden kaldırılmasının ardından mücadele kaldığı yerden devam etti.



