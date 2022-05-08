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Formula 1 Miami Grand Prix'sinde pole pozisyonu Charles Leclerc'in

2022 Formula 1 sezonunun 5. yarışı olan Miami Grand Prix'sinde sıralama turları heyecanı yaşandı. Kıyasıya mücadeleye sahne olan sıralama turlarında Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc pole pozisyonunu elde etmeyi başardı. Ferrari'nin diğer sürücüsü Carlos Sainz 2. sırayı alırken, son şampiyon Max Verstappen 3. oldu.

08 Mayıs 2022, Pazar 00:28 Son Güncelleme:
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Formula 1 Miami Grand Prix'sinde pole pozisyonu Charles Leclerc'in

2022 Formula 1 sezonunun 5. yarışı olan Miami Grand Prix'sinde sıralama turları heyecanı yaşandı. Kıyasıya mücadeleye sahne olan sıralama turlarında Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc pole pozisyonunu elde etmeyi başardı. 

Yarışa şampiyona lideri Charles Leclerc ilk sıradan başlamaya hak kazanırken, Ferrari'nin diğer sürücüsü Carlos Sainz 2. sırayı almayı başardı. İlk 2 sırayı Ferrari sürücüleri kapatırken, son hakkında hata yapan Red Bull'dan Max Verstappen, yarışa 3. sıradan başlayacak.

Esteban Ocon yer alamadı

Alpine takımından Esteban Ocon, son antrenman seansında yaptığı kaza sonrası aracında oluşan büyük hasar nedeniyle sıralama turlarına katılamadı. Fransız pilot yarışa son sıradan start alacak.

George Russell hayal kırıklığı yaşadı

Üst üste kazandığı başarıların ardından bu sezon zor dönemler geçiren Mercedes'te George Russell sıralama turlarında aradığını bulamadı. Genç pilot, sıralama turlarının 2. bölümünde 12. olarak son bölüme kalmayı başaramadı.

Formula 1 Miami Grand Prix'si ne zaman?

Büyük heyecana sahne olması beklenen yarış 8 Mayıs (Bugün) tarihinde TSİ 22.30'da gerçekleştirilecek.

Sıralama şu şekilde:

  1. Charles Leclerc - Ferrari
  2. Carlos Sainz - Ferrari
  3. Max Verstappen - Red Bull
  4. Sergio Perez - Red Bull
  5. Valtteri Bottas - Alfa Romeo
  6. Lewis Hamilton - Mercedes
  7. Pierre Gasly - AlphaTauri
  8. Lando Norris - McLaren
  9. Yuki Tsunoda - AlphaTauri
  10. Lance Stroll - Aston Martin
  11. Fernando Alonso - Alpine
  12. George Russell - Mercedes
  13. Sebastian Vettel - Aston Martin
  14. Daniel Ricciardo - McLaren
  15. Mick Schumacher - Haas
  16. Kevin Magnussen - Haas
  17. Guan Yu Zhou - Alfa Romeo
  18. Alexander Albon - Williams
  19. Nicholas Latifi - Williams
  20. Esteban Ocon - Alpine
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