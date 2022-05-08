Formula 1 Miami Grand Prix'sinde pole pozisyonu Charles Leclerc'in
2022 Formula 1 sezonunun 5. yarışı olan Miami Grand Prix'sinde sıralama turları heyecanı yaşandı. Kıyasıya mücadeleye sahne olan sıralama turlarında Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc pole pozisyonunu elde etmeyi başardı. Ferrari'nin diğer sürücüsü Carlos Sainz 2. sırayı alırken, son şampiyon Max Verstappen 3. oldu.
2022 Formula 1 sezonunun 5. yarışı olan Miami Grand Prix'sinde sıralama turları heyecanı yaşandı. Kıyasıya mücadeleye sahne olan sıralama turlarında Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc pole pozisyonunu elde etmeyi başardı.
Yarışa şampiyona lideri Charles Leclerc ilk sıradan başlamaya hak kazanırken, Ferrari'nin diğer sürücüsü Carlos Sainz 2. sırayı almayı başardı. İlk 2 sırayı Ferrari sürücüleri kapatırken, son hakkında hata yapan Red Bull'dan Max Verstappen, yarışa 3. sıradan başlayacak.
Esteban Ocon yer alamadı
Alpine takımından Esteban Ocon, son antrenman seansında yaptığı kaza sonrası aracında oluşan büyük hasar nedeniyle sıralama turlarına katılamadı. Fransız pilot yarışa son sıradan start alacak.
George Russell hayal kırıklığı yaşadı
Üst üste kazandığı başarıların ardından bu sezon zor dönemler geçiren Mercedes'te George Russell sıralama turlarında aradığını bulamadı. Genç pilot, sıralama turlarının 2. bölümünde 12. olarak son bölüme kalmayı başaramadı.
Formula 1 Miami Grand Prix'si ne zaman?
Büyük heyecana sahne olması beklenen yarış 8 Mayıs (Bugün) tarihinde TSİ 22.30'da gerçekleştirilecek.
Sıralama şu şekilde:
- Charles Leclerc - Ferrari
- Carlos Sainz - Ferrari
- Max Verstappen - Red Bull
- Sergio Perez - Red Bull
- Valtteri Bottas - Alfa Romeo
- Lewis Hamilton - Mercedes
- Pierre Gasly - AlphaTauri
- Lando Norris - McLaren
- Yuki Tsunoda - AlphaTauri
- Lance Stroll - Aston Martin
- Fernando Alonso - Alpine
- George Russell - Mercedes
- Sebastian Vettel - Aston Martin
- Daniel Ricciardo - McLaren
- Mick Schumacher - Haas
- Kevin Magnussen - Haas
- Guan Yu Zhou - Alfa Romeo
- Alexander Albon - Williams
- Nicholas Latifi - Williams
- Esteban Ocon - Alpine