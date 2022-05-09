Formula 1'de sezonun 5. yarışı Miami Grand Prix'sini Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı. Son şampiyon Hollandalı pilot Verstappen, Suudi Arabistan ve Emilia Romagna Grand Prix'si sonrası sezonun 3. yarışını kazandı.

Charles Leclerc 2. olurken, Carlos Sainz 3. oldu. Red Bull pilotu Sergio Pérez ise yarışı 4. sırada tamamladı.

Mercedes pilotları Russell, yarışı 5. sırada tamamlarken Hamilton ise 6. sırada yer aldı.

Max Verstappen, "İnanılmaz bir yarıştı. Sonuna kadar heyecanı koruduk. Miami'de kazandığım için oldukça mutluyum. Keyifli bir pazar günü oldu" dedi.

Charles Leclerc, "Fiziksel olarak zorlu bir yarıştı. Verstappen'i bir noktada yakalayabilceğimi düşündüm. Red Bull, bugün hız açısından avantajlıydı" dedi.

Carlos Sainz, "Savaşmam gerekti ancak podyuma tutunabildim. Lastikleri kontrol etmek kolay olmadı. Hak ettiğimiz sonucu aldık" dedi.



