Formula 1 – Miami GP’sine Hazırlık

Formula 1’de sezonun beşinci yarışı bu hafta sonu yapılacak. Formula 1, ABD’ye yabancı değil. Pek çok farklı pistte yapılan ABD yarışı tarihte ilk defa Miami’de gerçekleştirilecek. Altı defa Super Bowl organizasyonuna ev sahipliği yapan Hard Rock Stadium’un etrafına tasarlanmış olan pistte bolca şov izleyeceğiz. ABD’nin belki de Super Bowl’dan sonra en çok reklamı yapılan gösterisi Formula 1 Miami GP’si oldu diyebiliriz. Astronomik bilet fiyatları, özel olarak davet edilen ünlüler ve sanatçılar, yatların sergileneceği yapay marina gibi unsurlarla şimdiden zenginlerin yeni Monaco’su olmaya aday bir pist.

Elbette pist yeni olduğu için tahmin yapmak çok zor. Ama yine de pisti tanıtıp bazı tahminlerde bulunalım.

Pistin karakteristiği

5.412 metrelik pistte toplam 19 viraj var. Teknik anlamda pilotları zorlayacak çok sayıda, çok güzel virajlar var. 1-2-3 ve 4-5-6 numaralı virajlar çok akıcı ve keyifli. Japonya’nın ilk sektöründeki S virajlara benziyor.

İkinci sektördeki 11-12-13-14-15-16 numaralı yavaş virajlar pilotları zorlayacak nitelikte. Bu bölgede hemen pistin bittiği yerden başlayan duvarlar hata yapanı anında cezalandıracaktır. Bu bölgede arabaların hızları yüksek olmayacağı için duvarla yaşanan temaslar pilotların can güvenliğini tehlikeye atmadan onları cezalandıracak.

Bazı virajlardaysa tam tersine geniş beton kaçış alanları var. Bu alanların yapay çimle renklendirilmesini tercih ederdim. Böylece pist dışını kullanmak isteyen veya hata yapan pilotlar bu bölgelerde de cezalandırılırdı.

Uzun düzlükler ve 3 tane DRS bölgesiyse geçişi kolaylaştırmak amacı taşıyor. Bu düzlüklerde pilotların 320 km/sa hıza ulaşabilecekleri tahmin ediliyor. Ama bence sıralamalarda düşük yakıt DRS ile ve yarış içinde gittikçe hafifleyen arabalarla, DRS ve hava koridoru etkisiyle hızların daha da yükselmesi beklenebilir.

Pit yolu bir şikanla başlıyor. Yarış içinde seyretmek ilginç olabilir.

Lastikler

Pirelli bu yarışa C2, C3 ve C4 lastikleri getiriyor. Lastik seçimi riskten uzak. Ama lastik basınçları yine yüksek. Önde 24,5 PSI basınca sahip balon lastiklerle yarışılacak.

Pistin en önemli özelliği çok sayıda uzun viraj içermesi. Uzun virajlarda arabanın ağırlık merkezi uzun süre lastiklerin üzerinde olacağı için yıpranma fazla olacaktır.

Her iki yöne de uzun virajlar var. Ama peş peşe gelen 6-7-8 numaralı sol virajlar sağ lastiklerin ömrünü kısaltacaktır. Sol yönlü uzun altıncı viraj 200 km/sa hızın üzerinde dönülüyor. Daha sonra frenlemeyle 7. ve 8. sol virajlar alınıyor. Sağ ön lastiklere binen yükler açısından ilginç bir bölge. Aynı şekilde bu virajlardan hemen sonra gelen uzun düzlüğün sonundaki 11. viraj da sol yönlü. Bu viraj öncesindeki şiddetli frenlemede (4,5 G civarında tahmin ediliyor) her iki ön lastiğe yüksek şiddette dikey yükler binecek. Viraj alınırken ise ağırlık merkezi yine sağ ön lastiğin üzerinde olacak. Sağ ön lastikler açısından zor bir yarış olmasını bekliyorum.

Pirelli’nin seçtiği yüksek lastik basınçları bu virajlarda etkisini hissettirecektir. Yüksek hava sıcaklıklarıyla birleşen yanal yüklerin kabarcıklanma (blistering) sorunlarına neden olmasını bekleyebiliriz.

Ayarlar

Her tipten virajın ve bolca düzlüğün ön planda olduğu pistlerde ayar yakalamak zordur. Yüksek yere basma kuvveti ayarıyla çıkan takımlar, düzlüklerde çok zaman kaybeder ve ikili mücadelelerde kolaylıkla geçilir.

Düşük yere basma kuvveti ayarıysa hızlı virajlarda ve yüksek hızlı yön değişimlerinde zaman kaybına neden olur. Bu pistte bolca yön değişimi ve yüksek hızlı viraj bulunduğu için bu pistte yere basma kuvveti önemli. Yere basma kuvveti lastiklerin ideal sıcaklığa çıkarılması için de önemli. Özellikle yüksek basınçlı ön lastiklerin çalıştırılması için öndeki kanat açıları önemli olacaktır.

Çok sayıda yavaş viraj olması nedeniyle arka süspansiyonların sertliği önemli. Arka süspansiyonların biraz yumuşak ayarlanması yavaş virajların çıkışındaki çekiş bölgelerinde fayda sağlayacaktır. Hızlı virajlardaki yol tutuşu artırmak için ön süspansiyonlar biraz daha sert ayarlanabilir.

Düşük sürüş yüksekliğine izin veren düz bir asfalt var. Fakat dalgalanma sorunu nedeniyle hangi takım arabasını ne kadar alçak ayarlayabilecek, göreceğiz. Normal koşullarda çok yüksek olmayan kerbler ve düzgün asfalt düşük sürüş yüksekliğine izin vermeli.

Pazar günü yarıştaki yağmur ihtimali %50 olarak açıklandı. Yağmur yağarsa bambaşka ayarlar söz konusu olacak.

Favoriler

Sezonda güç dengeleri devamlı değişiyor. Geçmiş dönemlerde, güç dengeleriyle ilgili yorum yapmak için genelde Avrupa sezonunun ilk yarışı olan Barcelona’yı beklemek gerektiğini söylerdim. Yine orayı beklemek daha mantıklı belki. Çünkü takımlar arabalarını yeni yeni anlamaya başladı. Ayrıca Miami gibi yeni pistler takımların ideal ayarları bulmaları konusunda zorlayıcı. Ayarlarda yolunu şaşıran takımlar olduklarından daha kötü görünebiliyor.

Genel itibarıyla Red Bull – Ferrari çekişmesi beklememiz gerekir. Red Bull bu sezon düzlüklerde çok hızlı. Bu aerodinamik verimlilikle de ilgili olabilir, Honda’nın güç ünitesiyle de ilgili olabilir. 3 DRS bölgesine ve uzun düzlüklere sahip pistte Honda motorlu Red Bull’un avantajlı olmasını bekleyebiliriz. Öte yandan Ferrari bu hafta sonu yeni ve daha güçlü bir motorla Red Bull’a karşılık vermeyi planlıyor. Sürüklenmeyi azaltan bazı güncellemeler de getirecekler (muhtemelen yeni bir arka kanat). Başarılı olurlarsa Red Bull’a düzlüklerde meydan okuyabilirler. Genel olarak virajlarda Ferrari daha iyi araba zaten. Özellikle çekiş bölgelerinde. Eğer düzlükleri biraz dengeleyebilirlerse çetin bir savaş olur.

Orta grupta Alpine, McLaren ve Mercedes çekişebilir. Alpine özellikle sıralamalarda gridin üçüncü iyi arabası. Ama yarışta dayanıklılık ve lastik yıpratma sorunları var. McLaren bu üç takım arasında en dengeli araba diyebiliriz. Dayanıklılık sorunları az, lastik kullanımı doğru ve viraj performansı iyi. Ancak hem Alpine hem de Mercedes bazı güncellemeler getiriyor. Toto, bu hafta sonu büyük bir adım beklediğini söyledi. Eğer geliştirmeler beklentileri karşılarsa, Mercedes yeniden orta grubun lideri olabilirler. Ayrıca sıcak havalar

Bu grubu Alfa Romeo zorlayabilir. İmola’da getirdikleri güncellemeler beklentileri karşıladı. Haas’ın kendi evinde yarışacak olması nedeniyle bazı güncellemeler getirmesini bekliyordum. Şimdilik ses yok. Orta grupta Alfa Romeo’yu Haas ve Alpha Tauri takip edecektir.

Aston Martin ve Williams takımları da son iki takım olarak sıralamayı tamamlayacaktır.

Takımların getireceği güncellemeler ve ayarlarda yapacakları hatalar sıralamayı değiştirebilir. Ama genel güç dengesi bu şekilde tahmin edilebilir.

Hafta sonu boyunca yazmaya devam edeceğim. İyi seyirler…

Fırat KESKİN



