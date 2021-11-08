Formula 1'de Meksika Grand Prix'si heyecanı yaşandı. Sezonun 18. yarışı olan Meksika GP'yi Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı.

Büyük heyecana sahne olan yarışa 3. sıradan başlayan Verstappen, iyi bir start alarak ilk virajda önündeki Mercedes'leri geçmeyi başardı ve yarış liderliğini aldı. Yarış içerisinde kusursuza yakın bir sürüş gerçekleştiren Hollandalı pilot damalı bayrağı ilk sırada geçmeyi başardı.

Verstappen'in en yakın rakibi Lewis Hamilton ise 2. sırada başladığı yarışı yine 2. sırada bitirdi. Podyumun son basamağını ise kendi ülkesinde yarışan Red Bull pilotu Sergio Perez tamamladı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Mercedes sürücüsü Valtteri Bottas, ilk virajda başka bir araçla temas yaşayarak spin attı ve yarışı 15. sırada tamamlayabildi.

Bu sonuçla birlikte pilotlar şampiyonasında en yakın rakibi Lewis Hamilton ile farkı biraz daha açan Verstappen, puanını 312.5'e getirdi. Lewis Hamilton ise 293.5 puana yükseldi.

Sergio Perez tarihe geçti

Kendi ülkesinde yarışan Red Bull sürücüsü Sergio Perez, yarışta bir süreliğine 1. sırada yer alarak Meksika GP'de lider gitmeyi başaran ilk Meksikalı pilot oldu.



