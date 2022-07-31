Formula 1'de Macaristan Grand Prix'si heyecanı yaşandı. Büyük strateji mücadelelerin yaşandığı ve nefesleri kesen yarışta zafere Red Bull sürücüsü Max Verstappen ulaştı.

Geçtiğimiz gün gerçekleşen sıralama turlarında aracında yaşadığı sorun nedeniyle bugün yarışa 10. sıradan start alan Hollandalı pilot, takımının strateji hamleleri ile bir ara spin atmasına rağmen rakiplerini geride bıraktı ve damalı bayrağı ilk sırada geçti.

Mercedes'ten çifte podyum

Mercedes'in 7 kez dünya şampiyonu sürücüsü Lewis Hamilton ise gerilerden başladığı yarışta 2 sırayı elde etti. Yarışa pole pozisyonundan başlayan genç pilot George Russell ise podyumun son basamağını tamamladı.

Ferrari hayal kırıklığı yaşadı

Yarış öncesi ilk 2 sırayı hedefleyen ve yarışa 2. ve 3. sıradan start alan Ferrari adeta hayal kırıklığına uğradı. Rakiplerinin strateji hamlelerine karşılık veremeyen İtalyan ekibinde Carlos Sainz yarışı 4. sırada noktaladı. Charles Leclerc ise 6. sırada yarışı bitirdi.

Puan farkı 80'e çıktı

Bu yarışın sonucuyla birlikte şampiyonada lider olan Max Verstappen puanını 258'e getirdi ve en yakın rakibi Charles Leclerc ile puan farkını 80'e çıkarmış oldu.

Takımlar sıralamasında ise Red Bull puanını 431'e getirdi ve Ferrari'nin 97 puan önünde zirvede yer aldı.

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