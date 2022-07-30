Formula 1 Macaristan Grand Prix'sinde pole pozisyonu George Russell'ın
Formula 1'de sezonun 13. yarışı olan Macaristan Grand Prix'sinde sıralama turları heyecanı yaşandı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı ve sürprizlerin meydana geldiği sıralama turlarında pole pozisyonunu Mercedes pilotu George Russell elde etti. 2. sırada Ferrari'den Carlos Sainz yer alırken, 3. sırayı ise Charles Leclerc elde etti. Şampiyona lideri Max Verstappen ise son bölümde aracında yaşadığı sorun nedeniyle yarınki yarışa 10. sıradan başlayacak.
Formula 1'de sezonun 13. yarışı olan Macaristan Grand Prix'sinde sıralama turları heyecanı yaşandı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı ve sürprizlerin meydana geldiği sıralama turlarında pole pozisyonunu Mercedes pilotu George Russell elde etti.
Yarınki yarışa ilk sıradan başlamaya hak kazanan George Russell'ın arakasında ise Ferrariler yer alacak. İspanyol pilot Carlos Sainz 2. sırada kendine yer bulurken 3. sırayı ise Charles Leclerc elde etti.
Red Bull kabusu yaşadı
Şampiyonayı lider götüren Red Bull, Macaristan sıralama turlarında adeta hayal kırıklığına uğradı. Sergio Perez'in 2. bölümde elendiği sıralama turlarında Max Verstappen ise son bölümde aracında yaşadığı sorun nedeniyle yarınki yarışa 10. sıradan başlayacak.
Sıralamada oluşan diziliş şu şekilde:
- George RUSSELL - Mercedes
- Carlos SAINZ - Ferrari
- Charles LECLERC - Ferrari
- Lando NORRIS - McLaren
- Esteban OCON - Alpine
- Fernando ALONSO - Alpine
- Lewis HAMILTON - Mercedes
- Valtteri BOTTAS - Alfa Romeo
- Daniel RICCIARDO - McLaren
- Max VERSTAPPEN - Red Bull Racing
- Sergio PEREZ - Red Bull Racing
- Guanyu ZHOU - Alfa Romeo
- Kevin MAGNUSSEN - Haas
- Lance STROLL - Aston Martin
- Mick SCHUMACHER - Haas
- Yuki TSUNODA - AlphaTauri
- Alexander ALBON - Williams
- Sebastian VETTEL - Aston Martin
- Pierre GASLY - AlphaTauri
- Nicholas LATIFI - Williams