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Formula 1 Macaristan Grand Prix'sinde pole pozisyonu George Russell'ın

Formula 1'de sezonun 13. yarışı olan Macaristan Grand Prix'sinde sıralama turları heyecanı yaşandı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı ve sürprizlerin meydana geldiği sıralama turlarında pole pozisyonunu Mercedes pilotu George Russell elde etti. 2. sırada Ferrari'den Carlos Sainz yer alırken, 3. sırayı ise Charles Leclerc elde etti. Şampiyona lideri Max Verstappen ise son bölümde aracında yaşadığı sorun nedeniyle yarınki yarışa 10. sıradan başlayacak.

30 Temmuz 2022, Cumartesi 18:21 Son Güncelleme:
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Formula 1 Macaristan Grand Prix'sinde pole pozisyonu George Russell'ın

Formula 1'de sezonun 13. yarışı olan Macaristan Grand Prix'sinde sıralama turları heyecanı yaşandı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı ve sürprizlerin meydana geldiği sıralama turlarında pole pozisyonunu Mercedes pilotu George Russell elde etti.

Yarınki yarışa ilk sıradan başlamaya hak kazanan George Russell'ın arakasında ise Ferrariler yer alacak. İspanyol pilot Carlos Sainz 2. sırada kendine yer bulurken 3. sırayı ise Charles Leclerc elde etti.

Red Bull kabusu yaşadı

Şampiyonayı lider götüren Red Bull, Macaristan sıralama turlarında adeta hayal kırıklığına uğradı. Sergio Perez'in 2. bölümde elendiği sıralama turlarında Max Verstappen ise son bölümde aracında yaşadığı sorun nedeniyle yarınki yarışa 10. sıradan başlayacak.

Sıralamada oluşan diziliş şu şekilde:

  1. George RUSSELL - Mercedes
  2. Carlos SAINZ - Ferrari
  3. Charles LECLERC - Ferrari
  4. Lando NORRIS - McLaren
  5. Esteban OCON - Alpine
  6. Fernando ALONSO - Alpine
  7. Lewis HAMILTON - Mercedes
  8. Valtteri BOTTAS - Alfa Romeo
  9. Daniel RICCIARDO - McLaren
  10. Max VERSTAPPEN - Red Bull Racing
  11. Sergio PEREZ - Red Bull Racing
  12. Guanyu ZHOU - Alfa Romeo
  13. Kevin MAGNUSSEN - Haas
  14. Lance STROLL - Aston Martin
  15. Mick SCHUMACHER - Haas
  16. Yuki TSUNODA - AlphaTauri
  17. Alexander ALBON - Williams
  18. Sebastian VETTEL - Aston Martin
  19. Pierre GASLY - AlphaTauri
  20. Nicholas LATIFI - Williams
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