Formula 1'de sezonun 13. yarışı olan Macaristan Grand Prix'sinde sıralama turları heyecanı yaşandı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı ve sürprizlerin meydana geldiği sıralama turlarında pole pozisyonunu Mercedes pilotu George Russell elde etti.

Yarınki yarışa ilk sıradan başlamaya hak kazanan George Russell'ın arakasında ise Ferrariler yer alacak. İspanyol pilot Carlos Sainz 2. sırada kendine yer bulurken 3. sırayı ise Charles Leclerc elde etti.

Red Bull kabusu yaşadı

Şampiyonayı lider götüren Red Bull, Macaristan sıralama turlarında adeta hayal kırıklığına uğradı. Sergio Perez'in 2. bölümde elendiği sıralama turlarında Max Verstappen ise son bölümde aracında yaşadığı sorun nedeniyle yarınki yarışa 10. sıradan başlayacak.

Sıralamada oluşan diziliş şu şekilde:

George RUSSELL - Mercedes Carlos SAINZ - Ferrari Charles LECLERC - Ferrari Lando NORRIS - McLaren Esteban OCON - Alpine Fernando ALONSO - Alpine Lewis HAMILTON - Mercedes Valtteri BOTTAS - Alfa Romeo Daniel RICCIARDO - McLaren Max VERSTAPPEN - Red Bull Racing Sergio PEREZ - Red Bull Racing Guanyu ZHOU - Alfa Romeo Kevin MAGNUSSEN - Haas Lance STROLL - Aston Martin Mick SCHUMACHER - Haas Yuki TSUNODA - AlphaTauri Alexander ALBON - Williams Sebastian VETTEL - Aston Martin Pierre GASLY - AlphaTauri Nicholas LATIFI - Williams

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