Formula 1 – Katar GP’si Değerlendirmesi

Resim 1: Alonso reis podyuma çıkarak, “Yıkılmadım, ayaktayım. Dertlerimle baş başayım.” mesajı verdi. Mutluluğu görülmeye değerdi.

Sezon gittikçe ilginç bir hal almaya devam ediyor, bıçak sırtında bir sezon desek yanılmış olmayız. Takımların hatalarını pilotlar, pilotların hatalarını takımlar kapatmaya çalışıyor. Hataları kapatmak bazen mümkünken, bazen de değil.

Artık sezonun hata kaldırmayacak bir dönemine geldik. Son iki yarışta puan avantajı Red Bull’da, performans avantajı Mercedes’te. Katar da bu söylemi doğrular şekilde geçildi.

Şimdi yine pek çok hatanın ve tartışmanın yaşandığı hafta sonunu soru cevaplarla yarışı değerlendirelim.

Bottas’ın ve Max’in cezası doğru muydu?

Doğruydu. Sıralamaların son denemesinde aracında sorun yaşayan Gasly’nin ardından sarı bayraklar sallandı. Bu sarı bayraklara iki pilot dikkat etmedi. Bottas, tek sarı bayrağı; Verstappen ise çift sarı bayrağı dikkate almayarak turunu tamamladı.

Bunun sonucunda da Bottas üç sıra cezası, Max beş sıra cezası alarak yarışa başlamak zorunda kaldı. Horner, “Orada çift sarı bayrak sallanması yanlıştı.” diyerek itiraz etti. Hatta hakemlere hakaret ederek ölçüyü kaçırdı ve FIA tarafından uyarıldı. Ancak Max’in arabadayken durumun çift sarı bayrak mı, tek sarı bayrak mı gerektirdiğini anlamasına imkân yoktu. Dolayısıyla yapması gereken, sallanan bayraklara uymaktı.

Ceza alan Max muhteşem bir kalkışla hatasını telafi ederek alabileceği maksimum puanları aldı.

Bottas ise önce kalkışta kavrama noktası için arabasını uygun devir aralığına getiremedi. Bu nedenle kalkışta pek çok sıra kaybetti. Sonra da orta hamurlu lastiklerinin hasarlanmasıyla daha gerilere düşerek yarış dışı kaldı.

Bu hafta sonu ceza alan iki pilot karşılaştırıldığında, iyi pilotun nasıl fark yaratacağını da görmüş olduk. Biri ceza almasına rağmen ekmeğini taştan çıkarırken, diğeri gittikçe gerilere düştü.

Hangi araba daha üstündü? Neden?

Bu hafta sonu Mercedes’in net bir üstünlüğü vardı. Mercedes’in net üstünlüğü sadece kendi performanslarıyla ilgili değildi. Red Bull da ayarlarda sorun yaşadığı için bekleneni veremedi.