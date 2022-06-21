Formula 1 Kanada GP’sini Fırat Keskin değerlendirdi

Pandemi nedeniyle 2 sezondur yapılamayan Kanada GP’si geri döndü. Hem de ne dönüş… Değişken havası, sürpriz sıralama ve yarış sonucuyla Kanada GP’si pazar akşamımızı şölene çevirdi. İlginç değişkenlerin etki ettiği yarışı soru yanıtlarla anlamaya çalışalım.

Red Bull nasıl kazandı?

Düzlük hızıyla. Red Bull hafta sonu ilk 2 antrenmandan sonra çok üstün göründü. Bundan sonra düzlüklerin bol olduğu pistlerde Red Bull’un üstünlüğünü beklemeliyiz. İkinci antrenmanda benzer yakıt yükleriyle yapılan sıralama denemelerinde Sainz, Verstappen’a 0,225 saniye kadar yaklaşabildi. Leclerc ise aynı denemede Verstappen’a 0,081 saniye yaklaştı. Antrenmanlarda yarış simülasyonlarında iki takım arasındaki fark 0,350 saniye civarındaydı. Önceki haftalarda Ferrari’nin lastik ısıtma konusunda daha başarılı olduğunu yazmıştım. Tek turda iki takım arasındaki farkın daha az olmasını Ferrari’nin lastiklerini hızlı ısıtma özelliğinin teyidi olarak yorumlayabiliriz.

Sıralamalarda yağmur yağması nedeniyle Red Bull arabasında sürüş yüksekliğini artırdı ve süspansiyonları sertleştirdi. Bu değişiklik sıralamalarda işe yarasa da yarışta iki takımın arasındaki farkın olduğundan az görünmesine neden oldu. Yarış günü Red Bull’un ön lastikleri topaklanarak viraj performansına olumsuz etki etti. Düzlüklerdeyse Ferrari’nin onlara biraz daha yaklaşmasını sağladı. Yine de Red Bull’un yarış günü biraz daha iyi araba olduğunu söylemek lazım.

Ancak Verstappen’ın galibiyetini sadece Red Bull’un üstünlüğüyle anlatmak yetersiz kalır. Verstappen bu hafta sonu kusursuzdu. Bütün antrenmanlarda, sıralamalarda ve yarışta hatasızdı. Yarışın son bölümünde güvenlik aracının piste girmesiyle yarışı kaybedebilirdi. Ama daha yeni lastiğe sahip Sainz’a karşı harika savunma yaparak ekmeğini taştan çıkardı.

Alpine ve Alonso podyumu nasıl kaçırdı?

Alpine’in çok ilginç bir araba olduğunu sezon başından beri söylüyorum. Aldıkları sonuçlar nedeniyle radarın altında kalıyorlar ve kaliteli yanları dikkatlerden kaçıyor. Ama bu hafta sonu tüm antrenman seanslarında ve sıralamalarda iyi bir araba olduklarını gösterdiler.

Alpine’in neden iyi olduğunu anlamak için Bakü’ye dönmek lazım. Takım, Bakü’ye getirdikleri güncellemelerle ilgili geçtiğimiz hafta güzel bir bilgi verdi. Takım patronu Otmar, “Bakü’de getirdiğimiz güncelleme paketi, yere basma kuvveti kaybetmeden sürüklenmeyi azaltmamızı sağladı.” dedi. Bu durum takımın Red Bull’a yakın düzlük hızlarını açıklamak için anlamlı. Kanada’daki uzun düzlükler Alpine için biçilmiş kaftandı. Alpine bunu kullanarak harika bir hafta sonu geçiriyordu ki yarıştaki pek çok parametre nedeniyle bir anda geride kaldılar.

İlk hataları 19. turdaki sanal güvenlik aracında Alonso’yu pite almamak oldu. Alonso bu durumu, “Sanal güvenlik aracına karar verildiğinde ben pit girişini geçmiştim. O nedenle pite gelemezdim.” dedi. Ancak bu yorum çok doğru değil. 19. turda Mick’in arabası arızalandığında, Mick arabasını 8. virajdaki kaçış bölgesine park etti. 9. turda Perez’in arabası arızalandığında, o da aracını 8. viraja park etmişti ve sanal güvenlik aracı kararı verilmişti. Mick arabasını o kaçış bölgesine park ettiğinde takımın stratejistlerinin sanal güvenlik aracını tahmin ederek Alonso’yu pite alması gerekiyordu.

Alonso’nun podyuma çıkmasını engelleyen diğer sorun mekanikti. Motordaki pnömatik sistemdeki kaçak Alonso’yu yavaşlattı. Takım bu arızanın tur başına 0,3 saniyeye mal olduğunu açıkladı.

Alonso’nun karşısına çıkan son engelse hakemlerdi. Yarıştan sonra Alfa Romeo takımı yetkilileri, Alonso’nun yarış sırasında pozisyonunu savunurken 4 defa yön değiştirdiğini belirterek sonuca itiraz etti. Bu itirazı haklı bulan hakemler Alonso’ya 5 saniye zaman cezası vererek hafta sonunun üzerine tüy diktiler.

Ferrari’nin performansı şampiyonluk için yeterli mi?

Yeterli. Ferrari tüm virajlarda daha üstün arabaydı. Ferrari’nin yarışı kazanamamasındaki temel parametrelerden biri Leclerc’in yarışa sondan başlamasıydı. Fakat bu hafta bir şey değişti. Ferrari’nin çekiş bölgelerindeki mutlak üstünlüğü kayboldu. Ferrari bu yarışa kadar viraj çıkışlarındaki çekiş bölgelerinde mutlak üstünlüğe sahipti. Ama Red Bull bu hafta 6 yavaş virajın 3 tanesinin çıkışında daha iyi çekişe sahipti. Arka süspansiyon tasarımı değişmediğine göre bu durum Red Bull’un hafiflemesiyle ilişkili olabilir. Red Bull sezon başında çok ağır arabayken süratle kilo verdi. Bu da sezon başında söylediğim, “Red Bull hafiflediği anda elinde 0,3 saniye kartı var.” cümlesini doğruluyor. Red Bull hafifledi ve daha iyi bir araba oldu.

Şu andan itibaren Bakü GP’sini değerlendirdiğim yayında söylediğim konu daha da önem kazandı. Ferrari, sürüklenmeyi azaltacak önlemler almalı. Yani daha verimli bir araba olarak düzlüklerde Red Bull ile mücadele edebilmeli.

Sonuç olarak Ferrari düzlükler hariç daha üstün arabaydı. Düzlükler ve dayanıklılık üzerinde çalışmaları lazım. Kısa sürede çözülebilir mi? Mümkün. Çözerlerse hiçbir şey kaybedilmiş değil.

Mercedes sorunlarını çözdü mü?

Hayır. Mercedes’in en önemli sorunu ayar yapmanın zor olması. Arabanın iyi performans gösterdiği ayar penceresi çok dar. Pilotlar cuma günü farklı ayarlar denediler. Hamilton cuma akşamı arabası için “Kullanılması imkânsız.” dedi. Russell, Hamilton’dan daha büyük arka kanat kullanmasına rağmen, “Arabanın arkasını hissedemiyorum, çok kötü.” dedi.

Cuma akşamı mühendisler ve pilotlar uzun bir veri değerlendirme toplantısı yaptı. Araba biraz yükseltildi. Süspansiyon sertlikleri değiştirildi. Ve arabanın davranışı bir anda değişti. Arabanın zıplaması %80 oranında azaldı.

Yarışta Russell, Hamilton’a göre daha büyük arka kanat kullandı. Buna rağmen uzun düzlükte çok yavaş kalmamasının nedeni o düzlükte arkadan esen kuvvetli rüzgardı. Mercedes yarış temposunda öndeki rakiplerinden tur başına 0,5 saniye daha yavaştı. Bu fark çok büyük olmakla birlikte Bakü’deki 1,3 saniye fark düşünüldüğünde biraz daha olumlu.

Hamilton yarıştan sonra galibiyet almış kadar mutluydu. Yarış sonrasındaki demecinde biraz da takımına bir gönderme yaptı. Hamilton, “Artık ayarlarla ilgili deneyleri biraz da Russell’ın yapmasını istiyorum.” dedi. Anlaşılan deney tavşanı gibi çalışmaktan sıkılmış.

McLaren neden hızlı pistlerde yeterli performansı gösteremiyor?

Bu yarıştan sonra artık McLaren ile ilgili geçmişte yaptığımız yorumları da teyit edebiliriz. McLaren’ın yere basma kuvveti üretme konusunda herhangi bir sıkıntısı yok. Ama ürettiği yere basma kuvvetinin karşılığında çok fazla sürüklenmeye sahip. Uzun düzlüklere sahip, yüksek hızlara çıkılan pistlerin düzlüklerinde çok fazla zaman kaybediyorlar.

McLaren açısından sevindirici olaysa Ricciardo’nun kendisini bulmaya başlaması. Yarıştan önce Norris’in motorunda bir arıza fark edildi. Bunun sonucunda da daha eski bir motora geçildi. Norris’in performansının zayıf kalmasında bu durumun da etkisi vardı. Ama yine de Ricciardo son 2 yarıştır kıpırdandı diyebiliriz.

Diğerleri…

Mick tüm baskıya rağmen harika bir hafta sonu geçirdi. İlk defa bu sezon için umut verdi. Mick’in arabasındaki Ferrari motorunun MGU-K arızasıyla yarış dışı kaldığı söylendi. Bu 2. üniteydi. Önümüzdeki yarışta bu sezon için izin verilen son motor parçalarına dönecekler. Ferrari motorlarındaki arızalar devam ediyor.

Perez’in şanzıman arızası Red Bull’un da kurşun geçirmez olmadığını gösterdi. Perez’in yarış dışı kalması şampiyonluk şansını çok azalttı. Henüz erken ama Sainz’ın ve Perez’in takım arkadaşları için yarışmaya başlayacakları zamanlar başlamak üzere.

Fırat KESKİN



