2022 Formula 1 sezonunun 6. yarışı olan İspanya Grand Prix'sinde sıralama turları heyecanı yaşandı. Ferrari ile Red Bull sürücülerinin kıyasıya mücadele ettiği sıralama turlarında Charles Leclerc, pole pozisyonunu elde etmeyi başardı.

İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen yarışta Ferrari'den şampiyona lideri Charles Leclerc en iyi dereceyi elde ederek yarınki yarışa ilk çizgiden başlama hakkı kazandı. Son şampiyon Max Verstappen ise 2. sırayı elde ederek Monakolu yıldızın yanında yarışa başlayacak.

Mercedes'ten başarılı sonuç

Uzun seneler F1'i adeta domine etmesinin ardından sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Mercedes, İspanya Grand Prix'sinde geçtiğimiz yarışlara kıyasla daha toparlanmış bir görüntü sergiledi. Antrenmanlarda iyi bir çizgi çizen takımda George Russell, sıralamalarda 4. sırayı, 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton ise 6 sırayı elde etti.

Sıralama şu şekilde: