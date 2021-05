Formula 1 İspanya GP’sine Hazırlık

Formula 1, bu hafta matadorların ve görkemli futbol takımlarının ülkesi İspanya’yı ziyaret ediyor.

İspanya GP’si, Formula 1 tarihinde oldukça uzunca bir süredir, yaklaşık 110 yıldır yer alıyor. 110 yıllık süreçte, İspanya içinde yarışa ev sahipliği yapan pistler pek çok kere değişti. En son 1991’de yapılan değişiklikle yarış mevcut piste, Barcelona’ya taşındı.

Son yılların en zorlu şampiyonluk mücadelesine sahne olan Formula 1’in 2021 sezonu, İspanya’da ayrı bir önem kazanıyor. Bu pistin önemli olmasının nedeni, sezonun geri kalanıyla ilgili fikir verecek olmasıdır.

Bu pistle ilgili eskilerin önemli bir sözü vardır: “İspanya’yı kazanan, sezonu kazanır.”

Bu çok iddialı bir söz olmakla birlikte büyük oranda doğrudur. İspanya çok dengeli pist olduğu için İspanya’da iyi performans gösteren araba, sezonun genelinde de iyi performans gösterir.

O nedenle İspanya GP’sini çok büyük bir dikkatle ve arabalardaki her ayrıntıyı inceleyerek takip etmeliyiz.

Yanlış anlaşılmak istemiyorum: Elbette sezon burada bitmeyecek ama bu pistin, sezonun geri kalanı için bir işaret fişeği olacağını söylemek yanlış olmaz.

İspanya GP’si Neden Önemli bir İşaret Fişeğidir?

İspanya, bir arabanın her türlü özelliğini sınayan bir pisttir. 1’nci sektör; düzlüğe, hızlı yön değiştirmelere ve hızlı virajlara sahiptir. 2’nci sektör, hızlı ve orta hızlı virajlar içerir. 3’ncü sektör ise yavaş virajlar ve yavaş bir şikan içerir.

Özetleyecek olursak;

Birinci sektörde pistin tek düzlüğü ve geçiş yapılabilecek tek nokta olan start düzlüğü var. Düzlük çok uzun olmadığı için zaman kazanımı açısından çok önemli olmasa da geçişe olanak veren tek bölge olduğu için ayar yapılırken dikkat edilmeli. Birinci sektör viraj yapısı açısından daha önemli. Özellikle ilk iki virajdaki ani yön değişimi ve birinci sektörü tamamlayan diğer hızlı virajlar üst seviyede yere basma kuvveti gerektirir.

İkinci sektör de hızlı ve orta hızlı virajları ile iyi bir aerodinamik yapı gerektirir. Yani ilk iki sektörde yeterli aerodinamik yere basma kuvveti üreten ve yön değişimlerinde dengeli bir ağırlık merkezine sahip arabalar büyük avantaj sağlar.

Üçüncü sektör ise iyi bir mekanik yol tutuş gerektirir. Bu sektördeki yavaş virajlarda süspansiyon geometrisi önem kazanıyor.

Sonuç olarak bir arabanın tüm aerodinamik ve mekanik özelliklerini bu pistte anlarız. Arabanın sorunlu yanlarını iyot gibi açığa çıkarır ve arabanın ne yönde geliştirilmesi gerektiğini net bir şekilde ortaya koyar. Uzun senelerdir sezon öncesi testlerin İspanya’da yapılma nedeni de budur aslında.

Alışılmışın dışında olarak, uzun seneler sonra ilk defa bu sezon, sezon öncesi testler Barcelona’da yapılmadı. Tüm bu gerekçelerle bu hafta sonu takımlar, antrenmanlarda bolca tur atacaktır. Arabalarını bu pistte iyice anlamaya çalışarak, kendilerine sezon içinde bir geliştirme yönü çizmek isteyeceklerdir.

Bu seneki verileri, geçtiğimiz senelerin test verileriyle karşılaştırarak tam olarak nerede olduklarını anlayacaklardır.

Pistin karakteristiği

Genellikle mayıs aylarında yapılan bu yarışta hava sıcaklığı, Akdeniz ikliminin genel karakteristiğini yansıtır. 20-25 derece arasındaki hava sıcaklıkları, 40 derece civarında pist sıcaklıkları beklenebilir.

Şimdilik yağmur olasılığı yok gibi, kuru bir yarış izleyeceğiz. Burada zaman zaman şiddetini hissettiren rüzgar, aynı Portimao’da olduğu gibi takımları zor durumda bırakabilir. Özellikle start düzlüğünde “genellikle” arkadan esen rüzgar on altıncı ve son virajda pilotlara zor anlar yaşatabilir. Rüzgar nedeniyle takımların zaman zaman arabalarını ayarlarını yapmakta zorlanırlar.

Bu hafta sonu, cumartesi günü şiddetli rüzgar bekleniyor. Rüzgar, sıralama sonuçlarına olumsuz etki edebilir.

Barcelona, 4.675 metre uzunluğunda çok kısa bir pist. Bu tip pistleri sevmediğimi önceki yazılarımda ifade etmiştim. Çünkü bu tip pistlerde tur bindirmeler yarışa olumsuz etki eder. Ayrıca arabaların her zaman birbirine yakın olmasından dolayı pistteki türbülans çok fazla olur ve lastik kullanımı olumsuz etkilenir.

Düzlükler oldukça kısa olduğu için geçiş yapmak zor. Bu nedenle sıralamada önde olan pilot, yarışta büyük avantaj yakalıyor. İki tane düzlük mevcut. Start düzlüğü ve dokuzuncu virajdan sonraki kısa düzlük. Her iki düzlük, aynı zamanda DRS bölgesi. Start-finiş düzlüğü 1050 metre, diğer DRS düzlüğüyse 650 metre civarı.

Virajlara gelince, özellikle birinci sektördeki 1-2-3 numaralı virajlardan oluşan kombinasyon Suzuka’yı hatırlatıyor. Akıcı bir pilotaj gerektiriyor. Pilotlar, birinci viraja doğru hız ve açıyla girmedikleri taktirde, ikinci ve üçüncü virajları da çöpe atıyorlar. Zaman zaman ilk virajda ritim kaybolduğunda, pilotların hızlı turlarını kestiklerini görürüz.

2007 yılında Hermann Tilke tarafından eklenen on dördüncü ve on beşinci virajları kapsayan şikan, pistin en önemli ikinci bölgesidir. On beşinci virajın çıkışında iyi çekiş yakalandığı taktirde start düzlüğündeki hız olumlu etkilenir. Bu da hem geçiş yapılmak istendiğinde hem de tur zamanlarında olumlu etki yapar. Bu şikan, mekanik yere basmanın en önemli olduğu yer. Araba istediği kadar hızlı olsun, bu virajda iyi çekiş yakalayamazsa, start-finiş düzlüğünde rakibine kolay lokma olur.