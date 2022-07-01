Formula 1 – İngiltere GP’sine Hazırlık

Formula 1, iki haftalık aradan sonra İngiltere GP’si ile dönüyor. İngiltere GP’sinin yapıldığı Silverstone pisti, Formula 1 var olduğu sürece takvimde kalması gereken önemli pistlerdendir. Önemi sadece tarihin ilk Formula 1’in yarışının yapıldığı pist, yani Formula 1’in doğum yeri olması kaynaklı değil. Gerçekten çok keyifli, pilotları ve arabaları her anlamda zorlayan, çoğu yeni nesil pistin aksine ruhu olan bir yarış pistidir.

Pek çok güncellemenin geleceği bu hafta bizi neler bekliyor olabilir, hep birlikte anlamaya çalışalım.

*Yıl 1950, Formula 1 Silverstone’da doğdu. İyi ki doğdun Formula 1.

Pistin karakteristiği

5.900 metre uzunluğa sahip pisti ideal uzunlukta olarak tanımlayabiliriz. 18 viraja sahip pistte yer alan virajların büyük çoğunluğu pilotları teknik anlamda zorlayacak türden. Sezonun en teknik pistlerinden biri.

Yüksek hızlı virajların ve düzlüklerin ezici bir çoğunlukta yer aldığı pist araçları ve sürücüleri limitlerine kadar zorluyor. Araçlar ve pilotlar yüksek yanal yüklerle, yüksek G kuvvetleriyle mücadele etmek zorunda kalıyor.

Sezonun en güzel viraj kombinasyonlarından biri olan Maggotts ve Becketts’i “TAM GAZ” geçmek her zaman yürek isterdi. Yer etkili arabalarla bu kombinasyonu tam gaz geçmek gerçek bir meydan okumaya dönüşebilir. Geçmişte 5G’ye varan yanal kuvvetlerden fazlasını beklemek gerekir. Heyecan üst seviyede.

Diğer bir meydan okuma da sezonun yine en zorlu virajlarından biri olan Copse’da beklenebilir. Burada da pilotlara etkiyecek yanal G kuvvetinin büyüklüğünü çok merak ediyorum.

Pit yolu oldukça uzun. Güvenlik aracında pitte kazanılan süre 14 saniye civarında. İki DRS bölgesi sayesinde geçiş sorun olmayacaktır.

Lastikler

Takvimdeki hiçbir pist lastikleri Silverstone kadar zorlamıyor. Geçmişte çok fazla lastik hasarı gördük. Yüksek yanal yükler Pirelli’yi de endişelendirmiş gibi görünüyor. Bu nedenle Pirelli en sert lastikleri (C1, C2 ve C3) getirdi. Ayrıca ön lastiklerde 26,0 PSI ve arkalarda 23,0 PSI basınç ile sezonun en yüksek lastik basınçlarına karar verdiler. Lastik basınçlarının yüksek ayarlanması, lastiğe yanal yükler etki ettiğinde lastik omuzlarını koruma amacını taşıyor.

Tabii yüksek basınçlar lastikle asfaltın temas yüzeyini ve dolayısıyla arabaların yol tutuşunu azaltacak bir etki yapacaktır. Bu nedenle zemin etkisine sahip arabaların yüksek hızlı virajlarda potansiyellerinin maksimumuna ulaşmaları zorlaşabilir.

Cuma ve cumartesi yağmur öngörülüyor. Pazar günü hava kuru olmasına rağmen havanın 20 derece sıcaklıkları aşmayacağı belirtiliyor. Düşük hava sıcaklıklarıyla yüksek lastik basınçları birleştiğinde lastik ısıtmanın zorlu bir mesele olacağını tahmin edebiliriz. Özellikle ön kanadın flap açıları önem kazanıyor.

Ayarlar

Pist yüksek yere basma kuvveti isteyen bir pist olduğu için eskiden nispeten büyük kanatlar görürdük. Şimdi yere basma kuvvetinin çoğu tabandan üretiliyor. Bu nedenle geçmişe göre daha küçük kanatlar görebiliriz.

Silverstone, 2019’daki yeni asfalttan sonra dümdüz bir pist. Bu nedenle bottoming denilen (arabanın tabanının yüzey dalgaları nedeniyle yere çarpması) fenomenin yaşanması beklenmiyor. Böylece arabalarını alçak ayarlamak için sabırsızlanan Mercedes gibi takımlara da gün doğdu diyebiliriz. Bu yarışta arabalar alçak ayarlanabilir. Sadece tek bir yavaş viraj olduğu için arka lastiklerdeki çekiş de önemini kaybediyor. Böylece arka süspansiyonlar alçak ayarlanmanın yanında sert de ayarlanabilir.

Aynı şekilde önde de sert süspansiyonlar tercih edilecektir. Böylece yüksek hızlı yön değişimlerinde ağırlık transferinin önüne geçilmek istenecektir. Aracın ağırlık merkezinin çok hareketli olması bu tip virajlarda tercih edilmez.

Yüksek basınca sahip ön lastikleri ısıtmak mesele olacaktır. Ön lastikleri ısıtmak için ön kanatların dik ayarlanması gerekecektir. Ön kanatlar önde yere basma kuvvetini artırıp virajlarda yol tutuşu artıracaktır. Fakat düzlüklerde de zaman kayıpları beraberinde gelecektir. Bu hafta sonu belki de takımların en zorlanacağı nokta, önde yere basma kuvveti ararken arabanın hafif kalacak arka kısmını kontrol etmek olacak. Dik arka kanatlar arabanın arka kısmını kontrol etmek için seçilecek en kolay yol. Ama bu yol seçilirse düzlüklerde çok zaman kaybına neden olur. Zorlanılacak nokta da tam olarak bu. Arka kanadı çok dik ayarlamadan arabanın arkasında doğru yere basma kuvvetini ve süspansiyon ayarını yakalamak.

Ek olarak cuma ve cumartesi günleri yağacak yağmur nedeniyle yeni nesil arabalarla veri toplanması zorlaşacak. Pazar günü büyük sürprizler görebiliriz.

Uzun düzlüklerde fren soğutmak zor olmayacaktır. Hatta frenlerin aşırı soğuması ve performanslarının etkilenmesi daha büyük bir risk olarak mühendislerin karşısına çıkabilir. Bu nedenle küçük soğutma kanalları görebiliriz.

Favoriler

10 takımdan 7 tanesinin merkezi İngiltere’de. Formula 1’deki, “İngiltere, Formula 1’in evidir.” sözü de buradan gelmektedir. Takımların çoğu İngiltere merkezli olduğu için güncelleme getirmenin en kolay olduğu pist de İngiltere. İşte tam olarak bu güncelleme bombardımanı nedeniyle favori belirlemek de çok zor.

Pistin düzlükleri Red Bull’a, viraj yapısı Ferrari’ye daha çok hitap ediyor. Öte yandan yapısal olarak Mercedes’e çok uyan bir pist. Mercedes mühendisleri pek açıklamasalar da galibiyet şansları olduğunu düşünüyorlar. Sezonun ilk galibiyeti onların beklentileri dahilinde. Bence fazla iyimser bir düşünce.

McLaren yüksek sürüklenme değerlerine sahip olduğu için düzlüklerde zorlanmalarını bekliyorum. Alpine yeni bir taban getiriyor. Alpine mühendisleri öne doğru ciddi bir adım attıklarını düşünüyorlar. Güncelleme iyi çalışırsa Mercedes’e meydan okuyabilirler mi? Olabilir. Alpine’in düşük sürüklenme değerleri ve yüksek hızlı yön değişimlerindeki becerileri sayesinde burada güçlü olmalarını bekliyordum. Bir de taban güncellemesi çalışırsa onlar için ilginç bir hafta sonu olabilir.

Bu hafta sonu dikkatli incelememiz gereken iki takım daha var. İlki Aston Martin. Aston Martin B-Spec aracını Barcelona’da tanıtmıştı. Buraya da ciddi bir güncelleme getiriyorlar. Bu güncellemenin performansını antrenmanlarda takip edeceğiz. Dikkatli izleyeceğimiz diğer takım da Williams. Yeni bir sidepod tasarım felsefesine geçtiler. Mercedes’in tasarım felsefesinden uzaklaşıp Red Bull’un felsefesine yaklaştılar. Bu değişimin performanslarını nasıl etkilediğini görmek ilginç olacak.

Sonuç olarak Formula 1’in doğduğu yerde, Formula 1’in evinde bizleri harika bir yarışın beklediğini düşünüyorum. Büyük bir dikkatle takip edeceğim hafta sonundaki değişiklikleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim.

Fırat KESKİN